Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Dünya Kupası üçüncülük maçında Beşiktaşlı Romain Saiss’i kimse tutamadı! Hırvatistan - Fas maçının sonunda çılgına döndü…
Giriş Tarihi: 17.12.2022 20:35 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 20:36

Son dakika haberleri: Dünya Kupası üçüncülük maçında Beşiktaşlı Romain Saiss’i kimse tutamadı! Hırvatistan - Fas maçının sonunda çılgına döndü…

Son dakika haberleri… Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda üçüncülük mücadelesi oynandı. Hırvatistan ve Fas'ın karşı karşıya geldiği dev mücadeleyi Hırvatlar 2-1 kazanarak dünya üçüncüsü oldu. İspanya ve Portekiz gibi turnuvanın favorilerini eleyen Fas, yarı finalde de Fransa'ya ter döktürmüş ama karşılaşmadan galip gelememişti. Futbolseverlerin sempatisini kazanan Kuzey Afrika ülkesi, Dünya Kupası'nı dördüncülükle bitirdi. Öte yandan Hırvatistan maçının son düdüğünün ardından Beşiktaşlı yıldız Romain Saiss, maçın hakeminin üzerine yürüdü. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Dünya Kupası üçüncülük maçında Beşiktaşlı Romain Saiss’i kimse tutamadı! Hırvatistan - Fas maçının sonunda çılgına döndü…

Son dakika haberleri… 2022 Dünya Kupası'nda yarı finalde rakiplerine boyun eğen iki ekip; Hırvatistan ve Fas, üçüncülük maçında karşı karşıya geldi.

Son dakika haberleri: Dünya Kupası üçüncülük maçında Beşiktaşlı Romain Saiss’i kimse tutamadı! Hırvatistan - Fas maçının sonunda çılgına döndü…

Khalifa International Stadyumu'nda oynanan mücadelede Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim düdük çaldı. Hırvatlar 7. dakikada 1-0 öne geçti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Dünya Kupası üçüncülük maçında Beşiktaşlı Romain Saiss’i kimse tutamadı! Hırvatistan - Fas maçının sonunda çılgına döndü…

Kullanılan duran topta ceza sahası içinde Gvardiol kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Son dakika haberleri: Dünya Kupası üçüncülük maçında Beşiktaşlı Romain Saiss’i kimse tutamadı! Hırvatistan - Fas maçının sonunda çılgına döndü…

Bu golden 2 dakika sonra Ziyech'in ceza sahası dışı sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu Achraf Dari kafayı vurarak fileleri havalandırdı.

Son dakika haberleri: Dünya Kupası üçüncülük maçında Beşiktaşlı Romain Saiss’i kimse tutamadı! Hırvatistan - Fas maçının sonunda çılgına döndü…

Karşılıklı ataklarla geçilen ilk yarının 42. dakikasında Mislav Orsic'in ceza sahası içinde plase vuruşunda direğe çarpan top ağlara giderken Hırvatistan ikinci kez öne geçti.

SON DAKİKA