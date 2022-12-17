Giriş Tarihi: 17.12.2022 20:35 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 20:36

Son dakika haberleri: Dünya Kupası üçüncülük maçında Beşiktaşlı Romain Saiss’i kimse tutamadı! Hırvatistan - Fas maçının sonunda çılgına döndü…

Son dakika haberleri… Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda üçüncülük mücadelesi oynandı. Hırvatistan ve Fas'ın karşı karşıya geldiği dev mücadeleyi Hırvatlar 2-1 kazanarak dünya üçüncüsü oldu. İspanya ve Portekiz gibi turnuvanın favorilerini eleyen Fas, yarı finalde de Fransa'ya ter döktürmüş ama karşılaşmadan galip gelememişti. Futbolseverlerin sempatisini kazanan Kuzey Afrika ülkesi, Dünya Kupası'nı dördüncülükle bitirdi. Öte yandan Hırvatistan maçının son düdüğünün ardından Beşiktaşlı yıldız Romain Saiss, maçın hakeminin üzerine yürüdü. İşte son dakika haberinin detayları…