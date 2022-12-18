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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Dünya Kupası'nda büyük skandal! Maçtan sonra hakaret etti: 'Pis herif...'
Giriş Tarihi: 18.12.2022 13:49 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 13:49

Son dakika haberleri: Dünya Kupası'nda büyük skandal! Maçtan sonra hakaret etti: 'Pis herif...'

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası heyecanının sona ermesine kısa bir süre kalmasına rağmen olayların ardı arkası kesilmiyor. Fas ile üçüncülük maçına çıkan ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak bronz madalyanın sahibi olan Hırvatistan Milli Takımı'nın yıldızı, maçın ardından sarf ettiği hakarete varan sözlerle gündeme oturdu. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda büyük skandal! Maçtan sonra hakaret etti: ’Pis herif...’

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası heyecanının sona ermesine kısa bir süre kalmasına rağmen olayların ardı arkası kesilmiyor. Fas ile üçüncülük maçına çıkan ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak bronz madalyanın sahibi olan Hırvatistan Milli Takımı'nın yıldızı, maçın ardından sarf ettiği hakarete varan sözlerle gündeme oturdu. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda büyük skandal! Maçtan sonra hakaret etti: ’Pis herif...’

2022 Dünya Kupası üçüncülük maçı için Fas ile karşı karşıya gelen Hırvatistan, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı ve 2022 Dünya Kupası'nın üçüncüsü oldu.

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Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda büyük skandal! Maçtan sonra hakaret etti: ’Pis herif...’

Maç sonrası Hırvat oyuncu Dejan Lovren, gazetecilerin olduğu karma alandan geçerken ağır sözler söyledi.

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda büyük skandal! Maçtan sonra hakaret etti: ’Pis herif...’

DÜNYA KUPASI ÜÇÜNCÜSÜ OLDULAR

Khalifa International Stadı'nda Katar Futbol Federasyonu'ndan Abdulrahman Al Jassim'in düdük çaldığı karşılaşmada Hırvatistan, Fas'ı 2-1 ile geçti. Bu sonucun ardından Hırvatistan, 2022 Dünya Kupası'nı 3'üncü olarak tamamladı.

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda büyük skandal! Maçtan sonra hakaret etti: ’Pis herif...’

Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri, 7'nci dakikada Josko Gvardiol ve 42'nci dakikada Mislav Orsic kaydederken, Fas'ın tek sayısı ise 9'uncu dakikada Achraf Dari'den geldi.

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