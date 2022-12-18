Giriş Tarihi: 18.12.2022 13:49
Güncelleme Tarihi: 18.12.2022
13:49
Son dakika haberleri: Dünya Kupası'nda büyük skandal! Maçtan sonra hakaret etti: 'Pis herif...'
Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası heyecanının sona ermesine kısa bir süre kalmasına rağmen olayların ardı arkası kesilmiyor. Fas ile üçüncülük maçına çıkan ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak bronz madalyanın sahibi olan Hırvatistan Milli Takımı'nın yıldızı, maçın ardından sarf ettiği hakarete varan sözlerle gündeme oturdu. İşte tüm ayrıntılar...