Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası heyecanının sona ermesine kısa bir süre kalmasına rağmen olayların ardı arkası kesilmiyor. Fas ile üçüncülük maçına çıkan ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak bronz madalyanın sahibi olan Hırvatistan Milli Takımı'nın yıldızı, maçın ardından sarf ettiği hakarete varan sözlerle gündeme oturdu. İşte tüm ayrıntılar...