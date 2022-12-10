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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda Fas tarih yazmaya devam ediyor! Portekiz evine dönüyor: Cristiano Ronaldo gözyaşlarına boğuldu...
Giriş Tarihi: 10.12.2022 19:56 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 20:08

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda Fas tarih yazmaya devam ediyor! Portekiz evine dönüyor: Cristiano Ronaldo gözyaşlarına boğuldu...

Son dakika haberleri… Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda futbol heyecanı son hız devam ediyor. Dev turnuvada birden fazla sürpriz sonuç ortaya çıkarken, turnuvanın en büyük sürprizlerini ise Fas Milli Takımı gerçekleştirdi. Turnuva öncesi şans tanınmayan Kuzey Afrika ülkesi, Dünya Kupası'ndaki performansıyla dünya yıldızlarına adeta ders veriyor. Çeyrek final eşleşmesinde Portekiz ile karşılaşan Fas, rakibini 1-0 mağlup ederek turnuvanın dışına itti ve yarı finale yükseldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda Fas tarih yazmaya devam ediyor! Portekiz evine dönüyor: Cristiano Ronaldo gözyaşlarına boğuldu...

Son dakika haberleri… 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ile Portekiz, çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi. Al Thumama Stadı'nda oynanan mücadele, büyük bir heyecana sahne oldu.

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda Fas tarih yazmaya devam ediyor! Portekiz evine dönüyor: Cristiano Ronaldo gözyaşlarına boğuldu...

Hırvatistan, Belçika ve Kanada'nın yer aldığı F Grubu'nu lider tamamlayan Fas, son 16 turunda 2010 Dünya Kupası'nın sahibi İspanya'yı eleyerek turnuva tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmişti.

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Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda Fas tarih yazmaya devam ediyor! Portekiz evine dönüyor: Cristiano Ronaldo gözyaşlarına boğuldu...

Portekiz ise Güney Kore, Uruguay ve Gana'nın mücadele ettiği H Grubu'nu lider bitirerek eleme turlarına yükseldi.

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda Fas tarih yazmaya devam ediyor! Portekiz evine dönüyor: Cristiano Ronaldo gözyaşlarına boğuldu...

Cristiano Ronaldo ve arkadaşları, son 16 turunda ise İsviçre'yi farklı mağlup ederek Dünya Kupası'nda 3. kez adını son 8 takım arasına yazdırmayı başarmıştı.

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda Fas tarih yazmaya devam ediyor! Portekiz evine dönüyor: Cristiano Ronaldo gözyaşlarına boğuldu...

FAS'IN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Elemelerde ve turnuvada 12 maçtır bileği bükülmeyen Afrika temsilcisi, Portekiz'e de üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırmayı başardı.

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