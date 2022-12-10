Giriş Tarihi: 10.12.2022 19:56 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 20:08

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda Fas tarih yazmaya devam ediyor! Portekiz evine dönüyor: Cristiano Ronaldo gözyaşlarına boğuldu...

Son dakika haberleri… Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda futbol heyecanı son hız devam ediyor. Dev turnuvada birden fazla sürpriz sonuç ortaya çıkarken, turnuvanın en büyük sürprizlerini ise Fas Milli Takımı gerçekleştirdi. Turnuva öncesi şans tanınmayan Kuzey Afrika ülkesi, Dünya Kupası'ndaki performansıyla dünya yıldızlarına adeta ders veriyor. Çeyrek final eşleşmesinde Portekiz ile karşılaşan Fas, rakibini 1-0 mağlup ederek turnuvanın dışına itti ve yarı finale yükseldi. İşte son dakika haberinin detayları…