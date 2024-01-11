Son dakika haberleri: Dursun Özbek'ten SABAH Spor'a özel açıklamalar! "G.Saray'ın hiçbir kuruşunu yedirtmem"

Son zamanlarda yazılı ve görsel medyada Galatasaray'a yapılan algı operasyonlarında ekonomik krizin varlığından söz ediliyordu. Böyle bir hayali krizi, sosyal medyadaki troller de sürekli köpürtüyordu. 'Kriz var mı yok mu' diye G.Saray Başkanı Sayın Dursun Özbek'ten bir randevu istedim ve dün sabah 09.00'da görüştüm.