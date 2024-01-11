Giriş Tarihi: 11.01.2024 07:33
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
07:33
Son dakika haberleri: Dursun Özbek'ten SABAH Spor'a özel açıklamalar! "G.Saray'ın hiçbir kuruşunu yedirtmem"
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de bugün Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray, ligde zirve takibini devam ettirmek istiyor. SABAH Spor'un usta kalemi Levent Tüzemen, son dönemlerde sarı-kırmızılı camia hakkında ortaya atılan mali problemlerle ilgili iddiaları Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e sordu. Özbek, merak edilen tüm sorulara açıklık getirerek çarpıcı cevaplar verdi.