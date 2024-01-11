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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Dursun Özbek'ten SABAH Spor'a özel açıklamalar! "G.Saray'ın hiçbir kuruşunu yedirtmem"
Giriş Tarihi: 11.01.2024 07:33 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 07:33

Son dakika haberleri: Dursun Özbek'ten SABAH Spor'a özel açıklamalar! "G.Saray'ın hiçbir kuruşunu yedirtmem"

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de bugün Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray, ligde zirve takibini devam ettirmek istiyor. SABAH Spor'un usta kalemi Levent Tüzemen, son dönemlerde sarı-kırmızılı camia hakkında ortaya atılan mali problemlerle ilgili iddiaları Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e sordu. Özbek, merak edilen tüm sorulara açıklık getirerek çarpıcı cevaplar verdi.

LEVENT TÜZEMEN
Son dakika haberleri: Dursun Özbek’ten SABAH Spor’a özel açıklamalar! G.Saray’ın hiçbir kuruşunu yedirtmem

Trendyol Süper Lig'de liderlik için mücadele eden Galatasaray bugün Sivasspor'a konuk olacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son dönemlerde ortaya atılan maddi problemler konusundaki iddialara yönelik SABAH Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberleri: Dursun Özbek’ten SABAH Spor’a özel açıklamalar! G.Saray’ın hiçbir kuruşunu yedirtmem

LEVENT TÜZEMEN MERAK EDİLENLERİ SORDU

SABAH Spor'un usta yazarı Levent Tüzemen'in sorularını yanıtlayan Dursun Özbek, Galatasaray'ın ödemeleri, projeleri ve transferleri hakkında çarpıcı cevaplar verdi.

Levent Tüzemen: Son dönemde çıkan 'Paralar ödenmiyor' haberlerini dün sabah Dursun Özbek'e direkt sordum. Net ifadelerle iddiaları yalanladı. "Primleri salı günü, maaşları da bugün (dün) ödedik" diyen Başkan, "Futbolculara borç yok. Söylenenler tamamen hayal ürünü" dedi.

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Son dakika haberleri: Dursun Özbek’ten SABAH Spor’a özel açıklamalar! G.Saray’ın hiçbir kuruşunu yedirtmem

Transferde ise öncelik sol bekte… Angelino için de Leipzig ile satın alma opsiyonunu kaldırmak için görüşmeler devam ediyor.

Son dakika haberleri: Dursun Özbek’ten SABAH Spor’a özel açıklamalar! G.Saray’ın hiçbir kuruşunu yedirtmem

Son zamanlarda yazılı ve görsel medyada Galatasaray'a yapılan algı operasyonlarında ekonomik krizin varlığından söz ediliyordu. Böyle bir hayali krizi, sosyal medyadaki troller de sürekli köpürtüyordu. 'Kriz var mı yok mu' diye G.Saray Başkanı Sayın Dursun Özbek'ten bir randevu istedim ve dün sabah 09.00'da görüştüm.

Son dakika haberleri: Dursun Özbek’ten SABAH Spor’a özel açıklamalar! G.Saray’ın hiçbir kuruşunu yedirtmem

GALATASARAY'DA MALİ KRİZ VAR MI?

Başkana "Gerçekten G.Saray'da bir kriz var mı yoksa bilerek, isteyerek bir algı operasyonu mu yapılıyor?" diye sordum. Başkan'ın anlattıklarını paylaşıyorum…

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