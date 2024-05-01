SON DAKİKA HABERLERİ: Erman Toroğlu, Fenerbahçe’de yaşanan krizi açıkladı! Mert Hakan Yandaş yalanlamıştı ama…

Giriş Tarihi: 01.05.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
13:57
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk için mücadele eden Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Sezonu mutlu sonla bitirmek için kalan haftalarda tüm maçlarını kazanmak isteyen sarı-lacivertliler, son olarak Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Bu karşılaşmanın ardından Mert Hakan Yandaş'ın sosyal medya paylaşımı büyük yankı uyandırmıştı. Kendisi ile Serdar Aziz arasında kavga çıktığına dair yapılan haberlere tepki gösteren Yandaş, flaş bir çıkış yapmıştı. Usta yorumcu Erman Toroğlu ise Fenerbahçe'de yaşanan krizi anlattı. İşte son dakika haberinin detayları…