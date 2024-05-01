Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Erman Toroğlu, Fenerbahçe’de yaşanan krizi açıkladı! Mert Hakan Yandaş yalanlamıştı ama…
Giriş Tarihi: 01.05.2024 13:55 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 13:57

SON DAKİKA HABERLERİ: Erman Toroğlu, Fenerbahçe’de yaşanan krizi açıkladı! Mert Hakan Yandaş yalanlamıştı ama…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk için mücadele eden Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Sezonu mutlu sonla bitirmek için kalan haftalarda tüm maçlarını kazanmak isteyen sarı-lacivertliler, son olarak Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Bu karşılaşmanın ardından Mert Hakan Yandaş'ın sosyal medya paylaşımı büyük yankı uyandırmıştı. Kendisi ile Serdar Aziz arasında kavga çıktığına dair yapılan haberlere tepki gösteren Yandaş, flaş bir çıkış yapmıştı. Usta yorumcu Erman Toroğlu ise Fenerbahçe'de yaşanan krizi anlattı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Erman Toroğlu, Fenerbahçe’de yaşanan krizi açıkladı! Mert Hakan Yandaş yalanlamıştı ama…

Son dakika haberleri… İsmail Kartal yönetiminde bu sezon yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Erman Toroğlu, Fenerbahçe’de yaşanan krizi açıkladı! Mert Hakan Yandaş yalanlamıştı ama…

Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışında olan sarı-lacivertli ekip, ligde son olarak Beşiktaş'ı sahasında ağırladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HABERLERİ: Erman Toroğlu, Fenerbahçe’de yaşanan krizi açıkladı! Mert Hakan Yandaş yalanlamıştı ama…

Karşılaşmada rakibine karşı oldukça üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe, sahadan 2-1 galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürdü.

SON DAKİKA HABERLERİ: Erman Toroğlu, Fenerbahçe’de yaşanan krizi açıkladı! Mert Hakan Yandaş yalanlamıştı ama…

İsmail Kartal ile oldukça dikkat çeken bir performans gösteren Kanarya, ligde puanını 89 yaparak puan farkını açılmasına izin vermedi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Erman Toroğlu, Fenerbahçe’de yaşanan krizi açıkladı! Mert Hakan Yandaş yalanlamıştı ama…

Kalan son 4 haftada birçok önemli karşılaşmaya çıkacak olan Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi flaş bir iddia ortaya atıldı.

SON DAKİKA