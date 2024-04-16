Giriş Tarihi: 16.04.2024 07:01
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
07:03
Son dakika haberleri: Erman Toroğlu Galatasaray maçından sonra açıkladı! Yabancı VAR hakemleri için olay sözler: “Bir tehdit daha var…”
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 32. haftası kapanış maçında Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Zorlu mücadelenin ikinci yarısında bulduğu gollerle sahadan 4-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde puanını 87 yaparak liderliğini sürdürdü. SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Ömer Üründül, Ali Gültiken ve Erman Toroğlu, haftanın kapanış maçını değerlendirdi. Erman Toroğlu'nun yabancı VAR hakemleri için kullandığı ifadeler olay yarattı. İşte son dakika haberinin detayları…