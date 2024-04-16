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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Erman Toroğlu Galatasaray maçından sonra açıkladı! Yabancı VAR hakemleri için olay sözler: “Bir tehdit daha var…”
Giriş Tarihi: 16.04.2024 07:01 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 07:03

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu Galatasaray maçından sonra açıkladı! Yabancı VAR hakemleri için olay sözler: “Bir tehdit daha var…”

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 32. haftası kapanış maçında Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Zorlu mücadelenin ikinci yarısında bulduğu gollerle sahadan 4-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde puanını 87 yaparak liderliğini sürdürdü. SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Ömer Üründül, Ali Gültiken ve Erman Toroğlu, haftanın kapanış maçını değerlendirdi. Erman Toroğlu'nun yabancı VAR hakemleri için kullandığı ifadeler olay yarattı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu Galatasaray maçından sonra açıkladı! Yabancı VAR hakemleri için olay sözler: “Bir tehdit daha var…”

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 32. haftası son maçında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu Galatasaray maçından sonra açıkladı! Yabancı VAR hakemleri için olay sözler: “Bir tehdit daha var…”

Maçın ilk yarısında tutuk bir oyun sergileyen Aslan, Okan Buruk'un ikinci yarının hemen başında yaptığı değişikliklerle oyunun hakimiyetini sağlamayı başardı.

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Son dakika haberleri: Erman Toroğlu Galatasaray maçından sonra açıkladı! Yabancı VAR hakemleri için olay sözler: “Bir tehdit daha var…”

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Barış Alper (2), Hakim Ziyech ve Mauro Icardi kaydetti. Aslan, bu sonuçla birlikte puanını 87 yaparak liderliğini sürdürdü.

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu Galatasaray maçından sonra açıkladı! Yabancı VAR hakemleri için olay sözler: “Bir tehdit daha var…”

SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Ömer Üründül, Ali Gültiken ve Erman Toroğlu, haftanın kapanış maçını değerlendirdi. Erman Toroğlu'nun yabancı VAR hakemleri için kullandığı ifadeler olay yarattı.

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu Galatasaray maçından sonra açıkladı! Yabancı VAR hakemleri için olay sözler: “Bir tehdit daha var…”

"KADİFE AYAKLI HAKIM ZIYECH"

LEVENT TÜZEMEN: Gazeteye girerken, Fenerbahçeli dostlar bana "Alanyaspor bugün bize bayram hediyesi verip Galatasaray'a çelme takacak" dedi! İlk 45 dakikada sahada acemiler mangasına benzeyen, pozisyon üretemeyen, pas yapamayan bir Galatasaray vardı. Ortaya koyulan oyun, 'Bu takım şampiyonluğa mı oynuyor?' dedirtti! Kerem Aktürkoğlu ile fantezi olarak sağ beke koyulan Aurier'in katkısız oyunları, Galatasaray'ın ritmini, dengesini tamamen bozdu. Okan hoca bu kez oyunu iyi okudu, Kerem Aktürkoğlu ile Aurier'i çıkarıp Ziyech-Kaan ikilisini aldı. Bu doğru hamle bir anda Galatasaray'ı kendine getirdi.

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