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Haberler Galeri Son dakika haberleri… Erman Toroğlu Galatasaraylı yıldızı öve öve bitiremedi! Adana Demirspor maçında rekor kırmıştı: “Heykeli dikilmeli”
Giriş Tarihi: 27.04.2024 00:12 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 00:13

Son dakika haberleri… Erman Toroğlu Galatasaraylı yıldızı öve öve bitiremedi! Adana Demirspor maçında rekor kırmıştı: “Heykeli dikilmeli”

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 34. haftası açılış maçında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında kilidi açamayan Aslan, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte puanını 93 yapan sarı-kırmızılı ekip, bir maç fazlasıyla Fenerbahçe ile olan puan farkını 7'ye yükseltti. Öte yandan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın yıldız ismini adeta öve öve bitiremedi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Erman Toroğlu Galatasaraylı yıldızı öve öve bitiremedi! Adana Demirspor maçında rekor kırmıştı: “Heykeli dikilmeli”

Son dakika haberleri… Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'u 3-0 yenerek maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 7'ye çıkardı.

Son dakika haberleri… Erman Toroğlu Galatasaraylı yıldızı öve öve bitiremedi! Adana Demirspor maçında rekor kırmıştı: “Heykeli dikilmeli”

Sarı-kırmızılı ekip, ligde 90 puanla Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdiği 34. haftanın açılış maçında Adana temsilcisine konuk oldu.

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Son dakika haberleri… Erman Toroğlu Galatasaraylı yıldızı öve öve bitiremedi! Adana Demirspor maçında rekor kırmıştı: “Heykeli dikilmeli”

Baştan sona iki takımın da birçok pozisyona girdiği müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İlk 45 dakikada iki takımın kalecileri yaptığı kurtarışlarla ön plana çıktı.

Son dakika haberleri… Erman Toroğlu Galatasaraylı yıldızı öve öve bitiremedi! Adana Demirspor maçında rekor kırmıştı: “Heykeli dikilmeli”

İkinci yarıda açılan Galatasaray, 53. dakikada Hakim Ziyech, 64. dakikada Kerem Demirbay ve 90+1. dakikada Mauro Icardi'nin kaydettiği gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Son dakika haberleri… Erman Toroğlu Galatasaraylı yıldızı öve öve bitiremedi! Adana Demirspor maçında rekor kırmıştı: “Heykeli dikilmeli”

"Cimbom" bu skorla Süper Lig'deki 30. galibiyetini elde etti. Ayrıca 3 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, puanını 93'e çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 7'ye yükseltti.

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