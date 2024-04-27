Son dakika haberleri… Erman Toroğlu Galatasaraylı yıldızı öve öve bitiremedi! Adana Demirspor maçında rekor kırmıştı: “Heykeli dikilmeli”

"Cimbom" bu skorla Süper Lig'deki 30. galibiyetini elde etti. Ayrıca 3 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, puanını 93'e çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 7'ye yükseltti.