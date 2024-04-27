Giriş Tarihi: 27.04.2024 00:12
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
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Son dakika haberleri… Erman Toroğlu Galatasaraylı yıldızı öve öve bitiremedi! Adana Demirspor maçında rekor kırmıştı: “Heykeli dikilmeli”
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 34. haftası açılış maçında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında kilidi açamayan Aslan, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte puanını 93 yapan sarı-kırmızılı ekip, bir maç fazlasıyla Fenerbahçe ile olan puan farkını 7'ye yükseltti. Öte yandan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın yıldız ismini adeta öve öve bitiremedi. İşte son dakika haberinin detayları…