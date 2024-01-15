Giriş Tarihi: 15.01.2024 23:10
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
23:18
Son dakika haberleri: Erman Toroğlu herkesin konuştuğu pozisyonu açıkladı! Galatasaray Kayserispor maçında iptal edilen gol damga vurmuştu…
Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligde geçtiğimiz hafta Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, 20. hafta mücadelesinde Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşmayı bir hayli zorlansa da kazanmayı başaran Aslan, puanını 51 yaptı ve zirve takibini sürdürdü. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan ise kararlarıyla maça damga vurdu. İki kez penaltı kararı veren Karaoğlan, Galatasaray'ın bir golünü de iptal etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, iptal edilen gol pozisyonunu maçtan sonra yorumladı. İşte son dakika haberinin detayları…