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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Erman Toroğlu herkesin konuştuğu pozisyonu açıkladı! Galatasaray Kayserispor maçında iptal edilen gol damga vurmuştu…
Giriş Tarihi: 15.01.2024 23:10 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 23:18

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu herkesin konuştuğu pozisyonu açıkladı! Galatasaray Kayserispor maçında iptal edilen gol damga vurmuştu…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligde geçtiğimiz hafta Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, 20. hafta mücadelesinde Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşmayı bir hayli zorlansa da kazanmayı başaran Aslan, puanını 51 yaptı ve zirve takibini sürdürdü. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan ise kararlarıyla maça damga vurdu. İki kez penaltı kararı veren Karaoğlan, Galatasaray'ın bir golünü de iptal etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, iptal edilen gol pozisyonunu maçtan sonra yorumladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu herkesin konuştuğu pozisyonu açıkladı! Galatasaray Kayserispor maçında iptal edilen gol damga vurmuştu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 20. haftası kapanış maçında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu herkesin konuştuğu pozisyonu açıkladı! Galatasaray Kayserispor maçında iptal edilen gol damga vurmuştu…

Karşılaşmaya iyi başlayamayan Galatasaray, oyunun ilk bölümünde rakibine karşı bir hayli zorluk çekti.

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Son dakika haberleri: Erman Toroğlu herkesin konuştuğu pozisyonu açıkladı! Galatasaray Kayserispor maçında iptal edilen gol damga vurmuştu…

Mücadelenin perdesini açan gol, sarı-kırmızılı ekibin Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson'un 26. dakikada attığı kafa vuruşuyla geldi.

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu herkesin konuştuğu pozisyonu açıkladı! Galatasaray Kayserispor maçında iptal edilen gol damga vurmuştu…

Karşılaşmanın 42. dakikasında Kayserispor penaltı kazandı. Sol kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası içerisine açtığı ortada Bahoken'in vuruşu Abdülkerim Bardakcı'nın eline çarparak dışarıya çıktı.

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu herkesin konuştuğu pozisyonu açıkladı! Galatasaray Kayserispor maçında iptal edilen gol damga vurmuştu…

VAR'dan gelen uyarı sonrası oyunu durdurup bir süre VAR ile konuşan Atilla Karaoğlan, pozisyonu izlemeye gitti. Pozisyonu izleyen Atilla Karaoğlan, penaltı kararı verdi. Kayserispor'da penaltıda topun başına geçen Bahoken'in vuruşunda Muslera topu kurtardı.

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