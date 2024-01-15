Son dakika haberleri: Erman Toroğlu herkesin konuştuğu pozisyonu açıkladı! Galatasaray Kayserispor maçında iptal edilen gol damga vurmuştu…

VAR'dan gelen uyarı sonrası oyunu durdurup bir süre VAR ile konuşan Atilla Karaoğlan, pozisyonu izlemeye gitti. Pozisyonu izleyen Atilla Karaoğlan, penaltı kararı verdi. Kayserispor'da penaltıda topun başına geçen Bahoken'in vuruşunda Muslera topu kurtardı.