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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Erman Toroğlu’ndan Al-Musrati için olay sözler! Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı: “Takımını satıyorsun”
Giriş Tarihi: 27.04.2024 21:25 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 21:26

SON DAKİKA HABERLERİ: Erman Toroğlu’ndan Al-Musrati için olay sözler! Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı: “Takımını satıyorsun”

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Son haftaların en kritik maçına çıkan sarı-lacivertliler, dev derbide Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray ile arasındaki puan farkını yeniden 4'e düşüren Kanarya, zirve takibini sürdürdü. Beşiktaş ise son haftalardaki kötü gidişine derbi mücadelesinde de devam etti. Öte yandan Erman Toroğlu, maçın 20. dakikasında kırmızı kart gören Al-Musrati için olay yaratan ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Erman Toroğlu’ndan Al-Musrati için olay sözler! Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı: “Takımını satıyorsun”

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, Süper Lig'in 34'üncü haftasındaki derbi karşılaşmasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

SON DAKİKA HABERLERİ: Erman Toroğlu’ndan Al-Musrati için olay sözler! Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı: “Takımını satıyorsun”

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 30'uncu dakikada Michy Batshuayi ve 69'uncu dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Beşiktaş'ın tek sayısı ise 82'nci dakikada Cenk Tosun'dan geldi.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Erman Toroğlu’ndan Al-Musrati için olay sözler! Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı: “Takımını satıyorsun”

Öte yandan Beşiktaş'ta Al Musrati, 25'inci dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Erman Toroğlu’ndan Al-Musrati için olay sözler! Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı: “Takımını satıyorsun”

3 SEZON SONRA İLK

Süper Lig'de evinde Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup ederken, siyah-beyazlıları sahasında 3 sezon sonra yendi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Erman Toroğlu’ndan Al-Musrati için olay sözler! Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı: “Takımını satıyorsun”

Siyah-beyazlılara karşı son galibiyetini Aralık 2019'da 3-1'lik skorla elde eden sarı-lacivertliler, sonraki süreçte 2 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı.

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