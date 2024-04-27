Giriş Tarihi: 27.04.2024 21:25
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
21:26
SON DAKİKA HABERLERİ: Erman Toroğlu’ndan Al-Musrati için olay sözler! Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı: “Takımını satıyorsun”
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Son haftaların en kritik maçına çıkan sarı-lacivertliler, dev derbide Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray ile arasındaki puan farkını yeniden 4'e düşüren Kanarya, zirve takibini sürdürdü. Beşiktaş ise son haftalardaki kötü gidişine derbi mücadelesinde de devam etti. Öte yandan Erman Toroğlu, maçın 20. dakikasında kırmızı kart gören Al-Musrati için olay yaratan ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…