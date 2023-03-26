Son dakika haberleri: Ermenistan-Türkiye maçı sonrası olay Hamit Altıntop sözleri! "Stefan Kuntz'un bilgisi yeterli değil ama..."

Çözüm; Hakan ve Orkun'u oynatıp arkalarına Salih veya İsmail gibi süpürücü bir 6 ile başlaması daha verimli olur. Düşünün Avrupa'nın en formada 5 orta sahasından biri Hakan ve 87. dakikada 0 isabetli şutla oynuyor. Orkun 6 numarayı giyip golünü de atıyor. Kuntz, 4'lüye dönmez ve 6 numaraya Salih, İsmail ya da başka bir oyuncu koyup onun önüne Hakan ve Orkun'u koysa daha çok pozisyon ve gol üretebilirdik. Mert, Ferdi, Enes, Orkun ve Kerem'in öne çıktığını söyleyebilirim. Takımlarından yüksek formda gelen oyuncularımızın sistem ve tercihler nedeniyle yapabileceklerinin altında kaldığına inanıyorum. Umarım Bursa'da Hırvatistan karşısında kalitelerini daha iyi gösterirler.