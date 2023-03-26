Son dakika haberleri: Ermenistan-Türkiye maçı sonrası olay Hamit Altıntop sözleri! "Stefan Kuntz'un bilgisi yeterli değil ama..."

Giriş Tarihi: 26.03.2023 10:22
Güncelleme Tarihi: 26.03.2023
10:22
Son dakika haberleri... Türkiye, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında 1-0 geriye düşmesine rağmen Ermenistan'ı deplasmanda Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. SABAH Spor yazarları Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen, Fatih Doğan ve Ömer Üründül'ün gündeminde teknik direktör Stefan Kuntz'un üçlü savunma ve oyuncu tercihleri vardı. Usta kalemlerden Levent Tüzemen, Alman teknik adam ve Hamit Altıntop için çarpıcı ifadeler kullanırken, Gürcan Bilgiç ise A Milli Takım forması giyen o ismi "Zayıf halka" olarak nitelendirdi. İşte son dakika haberinin detayları...