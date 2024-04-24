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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Eski Fenerbahçeli Fatih Terim’i ateşe attı! AEK maçında verilmeyen penaltı çılgına çevirdi: İşte damga vuran anlar
Giriş Tarihi: 24.04.2024 22:25 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 23:30

Son dakika haberleri: Eski Fenerbahçeli Fatih Terim’i ateşe attı! AEK maçında verilmeyen penaltı çılgına çevirdi: İşte damga vuran anlar

Son dakika haberleri… Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kariyerine sürpriz bir şekilde Panathinaikos ile devam etme kararı veren Fatih Terim, Yunanistan'da şampiyonluk yarışı içerisinde. Şampiyonun play-off maçlarıyla belirlendiği ligde oldukça kritik bir mücadeleye çıkan Terim ve öğrencileri, kazandıkları takdirde liderliğe yükselecekleri AEK maçında şoku yaşadı. Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılırken mücadeleye de birçok an damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Eski Fenerbahçeli Fatih Terim’i ateşe attı! AEK maçında verilmeyen penaltı çılgına çevirdi: İşte damga vuran anlar

Son dakika haberleri… Yunanistan Süper Lig'inde şampiyonluk mücadelesi veren Panathinaikos, liderlik maçında AEK deplasmanına konuk oldu.

Son dakika haberleri: Eski Fenerbahçeli Fatih Terim’i ateşe attı! AEK maçında verilmeyen penaltı çılgına çevirdi: İşte damga vuran anlar

Karşılaşmaya iyi başlayamayan Panathinaikos, 7 ve 38. dakikalarda yediği gollerle ilk yarıyı 2-0 geride kapattı.

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Son dakika haberleri: Eski Fenerbahçeli Fatih Terim’i ateşe attı! AEK maçında verilmeyen penaltı çılgına çevirdi: İşte damga vuran anlar

İkinci yarıda da oyuncu değişikliklerine rağmen oyuna ortak olamayan Fatih Terim'in öğrencileri, 69. dakikada 3'üncü golü yedi ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Son dakika haberleri: Eski Fenerbahçeli Fatih Terim’i ateşe attı! AEK maçında verilmeyen penaltı çılgına çevirdi: İşte damga vuran anlar

Bu sonuçla birlikte puanını 75 yapan AEK, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Panathinaikos ise 71 puanda kaldı.

Son dakika haberleri: Eski Fenerbahçeli Fatih Terim’i ateşe attı! AEK maçında verilmeyen penaltı çılgına çevirdi: İşte damga vuran anlar

Karşılaşmaya birçok an damga vururken eski Fenerbahçeli Samet Akaydin'ın hatası ve verilmeyen penaltı pozisyonu çok konuşuldu.

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