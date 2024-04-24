Giriş Tarihi: 24.04.2024 22:25
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
23:30
Son dakika haberleri: Eski Fenerbahçeli Fatih Terim’i ateşe attı! AEK maçında verilmeyen penaltı çılgına çevirdi: İşte damga vuran anlar
Son dakika haberleri… Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kariyerine sürpriz bir şekilde Panathinaikos ile devam etme kararı veren Fatih Terim, Yunanistan'da şampiyonluk yarışı içerisinde. Şampiyonun play-off maçlarıyla belirlendiği ligde oldukça kritik bir mücadeleye çıkan Terim ve öğrencileri, kazandıkları takdirde liderliğe yükselecekleri AEK maçında şoku yaşadı. Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılırken mücadeleye de birçok an damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…