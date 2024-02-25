Giriş Tarihi: 25.02.2024 23:03
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
23:28
Son dakika haberleri: Eski Fenerbahçeli Fatih Terim’i ateşe attı! Yunanistan’da büyük şok: Herkes o anı konuşuyor…
Son dakika haberleri… Bu sezon büyük bir sürprize imza atarak Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, Yunanistan'da zirveye oynuyor. AEK ve PAOK ile şampiyonluk yarışı içerisinde olan Fatih Terim'in ekibi, 24. hafta maçında Kifisias'ı sahasında ağırladı. Karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrılan Panathinaikos, Yunanistan Süper Lig'inde 52 puanda 3. sırada yer aldı. Kifisias, ise lig sonunda 17 puanla kaldı. Fatih Terim'i bu maçta ateşe atan isim ise eski Fenerbahçeli Willian Arao oldu. İşte son dakika haberinin detayları…