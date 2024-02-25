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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Eski Fenerbahçeli Fatih Terim’i ateşe attı! Yunanistan’da büyük şok: Herkes o anı konuşuyor…
Giriş Tarihi: 25.02.2024 23:03 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 23:28

Son dakika haberleri: Eski Fenerbahçeli Fatih Terim’i ateşe attı! Yunanistan’da büyük şok: Herkes o anı konuşuyor…

Son dakika haberleri… Bu sezon büyük bir sürprize imza atarak Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, Yunanistan'da zirveye oynuyor. AEK ve PAOK ile şampiyonluk yarışı içerisinde olan Fatih Terim'in ekibi, 24. hafta maçında Kifisias'ı sahasında ağırladı. Karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrılan Panathinaikos, Yunanistan Süper Lig'inde 52 puanda 3. sırada yer aldı. Kifisias, ise lig sonunda 17 puanla kaldı. Fatih Terim'i bu maçta ateşe atan isim ise eski Fenerbahçeli Willian Arao oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Eski Fenerbahçeli Fatih Terim’i ateşe attı! Yunanistan’da büyük şok: Herkes o anı konuşuyor…

Son dakika haberleri… Uzun yıllar Galatasaray'ın başında Türkiye'de büyük başarılar elde eden Fatih Terim, kariyerine Yunanistan'da devam ediyor.

Son dakika haberleri: Eski Fenerbahçeli Fatih Terim’i ateşe attı! Yunanistan’da büyük şok: Herkes o anı konuşuyor…

Sürpriz bir şekilde Panathinaikos'un başına geçen tecrübeli teknik direktör, 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

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Son dakika haberleri: Eski Fenerbahçeli Fatih Terim’i ateşe attı! Yunanistan’da büyük şok: Herkes o anı konuşuyor…

Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Panathinaikos, 24. hafta maçında kritik bir karşılaşmaya çıktı.

Son dakika haberleri: Eski Fenerbahçeli Fatih Terim’i ateşe attı! Yunanistan’da büyük şok: Herkes o anı konuşuyor…

Ligin son sırasında bulunan Kifisias'ı sahasında ağırlayan Fatih Terim'in öğrencileri, karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Son dakika haberleri: Eski Fenerbahçeli Fatih Terim’i ateşe attı! Yunanistan’da büyük şok: Herkes o anı konuşuyor…

Bu sonuçla birlikte 52 puana ulaşan Panathinaikos, 3. sırada kaldı. Kifisias ise 17 puanla ligin son sırasında kalmaya devam etti.

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