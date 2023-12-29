Son dakika haberleri: Fatih Terim Younes Belhanda’yı resmen açıkladı! Anastasios Bakasetas ve Galatasaray sorularına olay yanıt…

Giriş Tarihi: 29.12.2023 17:57
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
17:59
Son dakika haberleri… Türk futbolunun en çok kupa kazanan teknik direktörü olan Fatih Terim, beklenmedik bir şekilde Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'a imza atmıştı. Yunan ekibiyle 1.5 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli çalıştırıcı, yeni takımıyla basın toplantısında flaş açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor'dan ayrılacak olan Younes Belhanda'nın hangi takıma imza atacağı meraka beklenirken Fatih Terim, Faslı futbolcunun yeni takımını resmen açıkladı. Öte yandan Terim, Bakasetas ve Galatasaray sorularına da olay yanıt verdi. İşte son dakika haberinin detayları…