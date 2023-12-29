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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fatih Terim Younes Belhanda’yı resmen açıkladı! Anastasios Bakasetas ve Galatasaray sorularına olay yanıt…
Giriş Tarihi: 29.12.2023 17:57 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 17:59

Son dakika haberleri: Fatih Terim Younes Belhanda’yı resmen açıkladı! Anastasios Bakasetas ve Galatasaray sorularına olay yanıt…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en çok kupa kazanan teknik direktörü olan Fatih Terim, beklenmedik bir şekilde Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'a imza atmıştı. Yunan ekibiyle 1.5 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli çalıştırıcı, yeni takımıyla basın toplantısında flaş açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor'dan ayrılacak olan Younes Belhanda'nın hangi takıma imza atacağı meraka beklenirken Fatih Terim, Faslı futbolcunun yeni takımını resmen açıkladı. Öte yandan Terim, Bakasetas ve Galatasaray sorularına da olay yanıt verdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fatih Terim Younes Belhanda’yı resmen açıkladı! Anastasios Bakasetas ve Galatasaray sorularına olay yanıt…

Son dakika haberleri… Türk futboluna uzun yıllar Galatasaray'ın başında hizmet eden Fatih Terim, Avrupa'da takım çalıştıran ilk yerli teknik direktör olmuştu.

Son dakika haberleri: Fatih Terim Younes Belhanda’yı resmen açıkladı! Anastasios Bakasetas ve Galatasaray sorularına olay yanıt…

Fiorentina ve Milan gibi İtalyan takımlarının başında görev yapan Terim, A Milli Futbol Takımı'nda da belirli sürelerle görev yaptı.

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Son dakika haberleri: Fatih Terim Younes Belhanda’yı resmen açıkladı! Anastasios Bakasetas ve Galatasaray sorularına olay yanıt…

Son olarak Galatasaray'ın başında görev yapan Fatih Terim, 10 Ocak 2022'de sarı-kırmızılı ekipten ayrılmıştı.

Son dakika haberleri: Fatih Terim Younes Belhanda’yı resmen açıkladı! Anastasios Bakasetas ve Galatasaray sorularına olay yanıt…

Efsanesi olduğu takımdan beklenmedik bir şekilde ayrılan 70 yaşındaki teknik direktör, Yaklaşık 2 yıldır herhangi bir takımla anlaşma sağlamamıştı.

Son dakika haberleri: Fatih Terim Younes Belhanda’yı resmen açıkladı! Anastasios Bakasetas ve Galatasaray sorularına olay yanıt…

PANATHİNAİKOS'A İMZA ATTI

Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos ile 1.5 yıllık anlaşmaya varan Teknik Direktör Fatih Terim, resmi sözleşmeyi imzaladı.

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