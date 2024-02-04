Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fatih Terim Yunanistan’da inanılmazı başardı! Bir ay içerisinde ikinci kez… Zirvede damga vuran gece
Giriş Tarihi: 04.02.2024 23:56 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 23:59

Son dakika haberleri: Fatih Terim Yunanistan’da inanılmazı başardı! Bir ay içerisinde ikinci kez… Zirvede damga vuran gece

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en önemli teknik direktörleri arasında başı çeken Fatih Terim, sürpriz bir karara imza atarak kariyerine Yunanistan Ligi ekibi Panathinaikos ile devam etmişti. Yunan ekibine imza attıktan sonra şampiyonluk yolunda önemli maçlara çıkan deneyimli teknik direktör, zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede bu kez Olympiakos ile karşılaştı. Ezeli rakibine karşı ezici bir üstünlük kuran Panathinaikos'ta Fatih Terim, bir ay içinde ikinci kez başardığıyla Yunan taraftarlarının da dikkatini çekti. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fatih Terim Yunanistan’da inanılmazı başardı! Bir ay içerisinde ikinci kez… Zirvede damga vuran gece

Son dakika haberleri… Türkiye'de uzun yıllar Galatasaray'ı çalıştırarak başarılarla dolu bir kariyer çizen Fatih Terim, Avrupa'da Milan ve Fiorentina'yı çalıştırmıştı.

Son dakika haberleri: Fatih Terim Yunanistan’da inanılmazı başardı! Bir ay içerisinde ikinci kez… Zirvede damga vuran gece

Sarı-kırmızılı ekipten 2022 yılında ayrıldıktan sonra uzun bir dinlenme süreci geçiren deneyimli çalıştırıcı, sürpriz bir karara imza attı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Fatih Terim Yunanistan’da inanılmazı başardı! Bir ay içerisinde ikinci kez… Zirvede damga vuran gece

Kendisine gelen birçok teklifi değerlendiren Fatih Terim, son olarak Yunanistan Ligi ekibi Panathinaikos'a imza atmayı tercih etti.

Son dakika haberleri: Fatih Terim Yunanistan’da inanılmazı başardı! Bir ay içerisinde ikinci kez… Zirvede damga vuran gece

Şampiyonluk yolunda önemli bir konumda olan takımın başına geçen tecrübeli teknik direktör, birçok kritik mücadeleye çıktı.

Son dakika haberleri: Fatih Terim Yunanistan’da inanılmazı başardı! Bir ay içerisinde ikinci kez… Zirvede damga vuran gece

Türkiye'den yaptığı transferlerle de dikkat çeken Fatih Terim, Bakasetas, Samet Akaydin ve Vitor Hugo gibi isimleri kadrosuna kattı.

SON DAKİKA