Giriş Tarihi: 04.02.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
23:59
Son dakika haberleri: Fatih Terim Yunanistan’da inanılmazı başardı! Bir ay içerisinde ikinci kez… Zirvede damga vuran gece
Son dakika haberleri… Türk futbolunun en önemli teknik direktörleri arasında başı çeken Fatih Terim, sürpriz bir karara imza atarak kariyerine Yunanistan Ligi ekibi Panathinaikos ile devam etmişti. Yunan ekibine imza attıktan sonra şampiyonluk yolunda önemli maçlara çıkan deneyimli teknik direktör, zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede bu kez Olympiakos ile karşılaştı. Ezeli rakibine karşı ezici bir üstünlük kuran Panathinaikos'ta Fatih Terim, bir ay içinde ikinci kez başardığıyla Yunan taraftarlarının da dikkatini çekti. İşte son dakika haberinin detayları…