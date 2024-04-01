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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fatih Terim’i Yunanistan’da yerden yere vurdular! PAOK maçı sonrası isyan etmişti: ‘Bahaneler arıyor’
Giriş Tarihi: 01.04.2024 22:48 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 22:50

Son dakika haberleri: Fatih Terim’i Yunanistan’da yerden yere vurdular! PAOK maçı sonrası isyan etmişti: ‘Bahaneler arıyor’

Son dakika haberleri: Kariyerinde büyük bir sürprize imza atarak Yunanistan'ın Panathinaikos takımına imza atan Türk futbolunun önemli ismi Fatih Terim, şampiyonluk mücadelesi veriyor. Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğun belirleneceği play-off maçlarında boy gösteren Terim'in ekibi, geçtiğimiz PAOK karşısında 3-2 mağlup oldu. Bu yenilgiyle Panathinaikos'un şampiyonluktan bir hayli uzaklaştığı söylenirken Yunan basını da Fatih Terim'i yerden yere vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fatih Terim’i Yunanistan’da yerden yere vurdular! PAOK maçı sonrası isyan etmişti: ‘Bahaneler arıyor’

Son dakika haberleri… Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos ile şampiyonluk mücadelesi veren Fatih Terim, play-off mücadelesinde PAOK ile karşı karşıya geldi.

Son dakika haberleri: Fatih Terim’i Yunanistan’da yerden yere vurdular! PAOK maçı sonrası isyan etmişti: ‘Bahaneler arıyor’

Karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılan Fatih Terim'in ekibi, Yunanistan Süper Ligi play-off sezonunda 59 puanla 3. sırada kaldı.

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Son dakika haberleri: Fatih Terim’i Yunanistan’da yerden yere vurdular! PAOK maçı sonrası isyan etmişti: ‘Bahaneler arıyor’

AEK 65 puanla liderliğini sürdürürken PAOK da 63 puanla ikinci sırada yer aldı. Bu sonuçlar, Terim'in takımı için şampiyonluğun uzaklaştığını gösterdi.

Son dakika haberleri: Fatih Terim’i Yunanistan’da yerden yere vurdular! PAOK maçı sonrası isyan etmişti: ‘Bahaneler arıyor’

Bir sonraki karşılaşmada Panathinaikos, evinde AEK'i ağırlayacak. PAOK, evinde Lamia'yı ağırlayacak.

Son dakika haberleri: Fatih Terim’i Yunanistan’da yerden yere vurdular! PAOK maçı sonrası isyan etmişti: ‘Bahaneler arıyor’

Karşılaşmanın ardından maçın hakemini oldukça sert eleştirilen Fatih Terim, tartışmalı kararlar nedeniyle bir hayli sinirlendi.

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