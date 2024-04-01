Giriş Tarihi: 01.04.2024 22:48
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
22:50
Son dakika haberleri: Fatih Terim’i Yunanistan’da yerden yere vurdular! PAOK maçı sonrası isyan etmişti: ‘Bahaneler arıyor’
Son dakika haberleri: Kariyerinde büyük bir sürprize imza atarak Yunanistan'ın Panathinaikos takımına imza atan Türk futbolunun önemli ismi Fatih Terim, şampiyonluk mücadelesi veriyor. Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğun belirleneceği play-off maçlarında boy gösteren Terim'in ekibi, geçtiğimiz PAOK karşısında 3-2 mağlup oldu. Bu yenilgiyle Panathinaikos'un şampiyonluktan bir hayli uzaklaştığı söylenirken Yunan basını da Fatih Terim'i yerden yere vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…