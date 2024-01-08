Giriş Tarihi: 08.01.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
18:29
Son dakika haberleri: Fatih Terim’in ilk transferi belli oldu! Süper Lig’in yıldızını Panathinaikos'a getiriyor: Bakasetas derken sürpriz…
Son dakika haberleri… Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden birisi olan Fatih Terim, büyük bir sürprize imza atarak Yunanistan Süper Ligi takımı Panathinaikos'a imza atmıştı. Yeni takımında çıktığı ilk iki maçta sahadan galibiyetle ayrılan Fatih Terim, Panathinaikos'u Yunanistan'da liderliğe taşıdı. Deneyimli teknik direktörün yeni takımı için yapacağı ilk transfer beklenirken Süper Lig'in yıldız ismi Bakasetas'ı alacağı iddia edilmişti. Ancak Terim, büyük bir sürprize imza atarak Süper Lig'in bir başka yıldız ismini kadrosuna katacak. İşte son dakika haberinin detayları…