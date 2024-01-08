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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fatih Terim’in ilk transferi belli oldu! Süper Lig’in yıldızını Panathinaikos'a getiriyor: Bakasetas derken sürpriz…
Giriş Tarihi: 08.01.2024 18:29 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 18:29

Son dakika haberleri: Fatih Terim’in ilk transferi belli oldu! Süper Lig’in yıldızını Panathinaikos'a getiriyor: Bakasetas derken sürpriz…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden birisi olan Fatih Terim, büyük bir sürprize imza atarak Yunanistan Süper Ligi takımı Panathinaikos'a imza atmıştı. Yeni takımında çıktığı ilk iki maçta sahadan galibiyetle ayrılan Fatih Terim, Panathinaikos'u Yunanistan'da liderliğe taşıdı. Deneyimli teknik direktörün yeni takımı için yapacağı ilk transfer beklenirken Süper Lig'in yıldız ismi Bakasetas'ı alacağı iddia edilmişti. Ancak Terim, büyük bir sürprize imza atarak Süper Lig'in bir başka yıldız ismini kadrosuna katacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fatih Terim’in ilk transferi belli oldu! Süper Lig’in yıldızını Panathinaikos’a getiriyor: Bakasetas derken sürpriz…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de uzun yıllar Galatasaray'ı çalıştıran, Avrupa'da ise Milan ve Fiorentina'yı çalıştıran Fatih Terim, yeni bir maceraya başladı.

Son dakika haberleri: Fatih Terim’in ilk transferi belli oldu! Süper Lig’in yıldızını Panathinaikos’a getiriyor: Bakasetas derken sürpriz…

Son olarak Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra uzun bir dinlenme sürecine giren Terim, sürpriz bir şekilde Panathinaikos'a imza atmıştı.

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Son dakika haberleri: Fatih Terim’in ilk transferi belli oldu! Süper Lig’in yıldızını Panathinaikos’a getiriyor: Bakasetas derken sürpriz…

Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Panathinaikos, Fatih Terim ile galibiyet serisini sürdürdü.

Son dakika haberleri: Fatih Terim’in ilk transferi belli oldu! Süper Lig’in yıldızını Panathinaikos’a getiriyor: Bakasetas derken sürpriz…

Yeni takımında ikinci maçına çıkan Terim, ikinci kez kazanarak takımını liderliğe taşımayı başardı.

Son dakika haberleri: Fatih Terim’in ilk transferi belli oldu! Süper Lig’in yıldızını Panathinaikos’a getiriyor: Bakasetas derken sürpriz…

Yunan taraftarlar tarafından sevilen ve gönülleri kazanmaya başlayan Terim, yeni takımına ilk transferini de Süper Lig'den yapacak.

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