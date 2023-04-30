Son dakika haberleri: Fenerbahçe maçı sonrası Galatasaray'a olay sözler! "El, elin eşeğini ıslık çalarken ararmış"

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ÖMER ÜRÜNDÜL: ARDA'YI ÇIKARMASI DOĞRUYDU

Kritik karşılaşmaya Jesus yine garip bir takım tertibi ile başladı. Uzun süredir oynamayan Peres, maç eksiği olan Serdar Aziz ve her zaman baş ağrıtan üçlü defans. Ferdi aksiyonlarını aza indiren sol tarafta. Jesus sezon başından beri çift ön libero ile oynuyor. Elinde bu özeliklere sahip 6 oyuncu var ama dün gece ön libero özelliği olmayan İrfan Can sürpriz bir şekilde Arao'nun yanında ikinci ön libero. Buna takımın temel direği Valencia'nın erken ve şanssız sakatlığı eklendi.