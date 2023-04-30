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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe maçı sonrası Galatasaray'a olay sözler! "El, elin eşeğini ıslık çalarken ararmış"
Giriş Tarihi: 30.04.2023 10:04 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 10:04

Son dakika haberleri: Fenerbahçe maçı sonrası Galatasaray'a olay sözler! "El, elin eşeğini ıslık çalarken ararmış"

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Maça etkili başlayan ve ilk yarıda durumu 3-0'a getiren sarı-lacivertliler, sahadan 3-1 galip ayrılarak Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi moral depoladı ve Vodafone Park'ta mücadeleden gelecek sonucu beklemeye koyuldu. Kritik karşılaşmanın ardından usta kalemler, çarpıcı değerlendirmelerde bulundular. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe maçı sonrası Galatasaray’a olay sözler! El, elin eşeğini ıslık çalarken ararmış

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Maça etkili başlayan ve ilk yarıda durumu 3-0'a getiren sarı-lacivertliler, sahadan 3-1 galip ayrılarak Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi moral depoladı ve Vodafone Park'ta mücadeleden gelecek sonucu beklemeye koyuldu. Kritik karşılaşmanın ardından usta kalemler, çarpıcı değerlendirmelerde bulundular. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe maçı sonrası Galatasaray’a olay sözler! El, elin eşeğini ıslık çalarken ararmış

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe maçı sonrası Galatasaray’a olay sözler! El, elin eşeğini ıslık çalarken ararmış

Geçtiğimiz hafta İstanbulspor'la sahasında 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp yaşayan sarı-lacivertliler, Sivas'ta hata yapmadı ve sahadan 3-1 galip ayrılarak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi moral depoladı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe maçı sonrası Galatasaray’a olay sözler! El, elin eşeğini ıslık çalarken ararmış

SABAH Spor'un usta yazarları kritik mücadeleyi değerlendirirken, dikkat çeken ifadeler kullandılar.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe maçı sonrası Galatasaray’a olay sözler! El, elin eşeğini ıslık çalarken ararmış

İşte yazarların görüşleri;

ÖMER ÜRÜNDÜL: ARDA'YI ÇIKARMASI DOĞRUYDU

Kritik karşılaşmaya Jesus yine garip bir takım tertibi ile başladı. Uzun süredir oynamayan Peres, maç eksiği olan Serdar Aziz ve her zaman baş ağrıtan üçlü defans. Ferdi aksiyonlarını aza indiren sol tarafta. Jesus sezon başından beri çift ön libero ile oynuyor. Elinde bu özeliklere sahip 6 oyuncu var ama dün gece ön libero özelliği olmayan İrfan Can sürpriz bir şekilde Arao'nun yanında ikinci ön libero. Buna takımın temel direği Valencia'nın erken ve şanssız sakatlığı eklendi.

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