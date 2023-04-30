Giriş Tarihi: 30.04.2023 10:04
Güncelleme Tarihi: 30.04.2023
10:04
Son dakika haberleri: Fenerbahçe maçı sonrası Galatasaray'a olay sözler! "El, elin eşeğini ıslık çalarken ararmış"
Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Maça etkili başlayan ve ilk yarıda durumu 3-0'a getiren sarı-lacivertliler, sahadan 3-1 galip ayrılarak Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi moral depoladı ve Vodafone Park'ta mücadeleden gelecek sonucu beklemeye koyuldu. Kritik karşılaşmanın ardından usta kalemler, çarpıcı değerlendirmelerde bulundular. İşte tüm ayrıntılar...