Giriş Tarihi: 27.03.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
09:46
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de büyük sürpriz! İrfan Can Kahveci’nin yeni adresini duyurdular: Sezon sonunda…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, milli ara öncesi son olarak Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Maç sonunda istenmeyen olaylar yaşansa da aldığı 3 puanla birlikte şampiyonluk için iddiasını sürdüren Kanarya'da flaş bir gelişme yaşandı. Sezonun en iyileri arasında yer alan İrfan Can Kahveci'nin yaz transfer döneminde transfer olacağı duyuruldu. İşte son dakika haberinin detayları…