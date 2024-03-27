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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de büyük sürpriz! İrfan Can Kahveci’nin yeni adresini duyurdular: Sezon sonunda…
Giriş Tarihi: 27.03.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 09:46

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de büyük sürpriz! İrfan Can Kahveci’nin yeni adresini duyurdular: Sezon sonunda…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, milli ara öncesi son olarak Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Maç sonunda istenmeyen olaylar yaşansa da aldığı 3 puanla birlikte şampiyonluk için iddiasını sürdüren Kanarya'da flaş bir gelişme yaşandı. Sezonun en iyileri arasında yer alan İrfan Can Kahveci'nin yaz transfer döneminde transfer olacağı duyuruldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de büyük sürpriz! İrfan Can Kahveci’nin yeni adresini duyurdular: Sezon sonunda…

Son dakika haberleri… İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, 79 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de büyük sürpriz! İrfan Can Kahveci’nin yeni adresini duyurdular: Sezon sonunda…

Bir yandan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale kadar yükselmeyi hedefleyen Kanarya, çeyrek finalde Olympiakos ile karşılaşacak.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de büyük sürpriz! İrfan Can Kahveci’nin yeni adresini duyurdular: Sezon sonunda…

Nisan ayında bir de Süper Kupa finali oynayacak olan sarı-lacivertli ekip, zorlu fikstürden yara almadan çıkmanın peşinde.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de büyük sürpriz! İrfan Can Kahveci’nin yeni adresini duyurdular: Sezon sonunda…

Şampiyonluk yolunda ligin son haftasında Trabzonspor'u mağlup ederek milli araya moralli giren Kanarya'da flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de büyük sürpriz! İrfan Can Kahveci’nin yeni adresini duyurdular: Sezon sonunda…

İsmail Kartal yönetiminde performansını en çok yükselten isimlerden birisi olan İrfan Can Kahveci'nin sezon sonunda ayrılacağı söylendi.

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