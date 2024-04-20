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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe’de fatura İsmail Kartal’a kesildi! “Takımın başında kalamaz” Olympiakos maçı sonrası duyurdu…
Giriş Tarihi: 20.04.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 09:42

SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe’de fatura İsmail Kartal’a kesildi! “Takımın başında kalamaz” Olympiakos maçı sonrası duyurdu…

Son dakika haberleri… Konferans Ligi'nde Olympiakos'a elenerek turnuvaya veda eden Fenerbahçe, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da da hedeflerine havlu atmıştı. Elinde sadece Süper Lig kalan sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın geleceği tartışılmaya başlandı. SABAH Spor yazarları, Fenerbahçe'de son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Tecrübeli çalıştırıcıya flaş ifadeler kullanılırken yeni sezon için de dikkat çeken yorumlar yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe’de fatura İsmail Kartal’a kesildi! “Takımın başında kalamaz” Olympiakos maçı sonrası duyurdu…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yarışında yoluna devam eden Fenerbahçe, Konferans Ligi'ne çeyrek finalde veda etti.

SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe’de fatura İsmail Kartal’a kesildi! “Takımın başında kalamaz” Olympiakos maçı sonrası duyurdu…

Kadıköy'de ağırladığı Olympiakos'a penaltılar sonucunda elenen sarı-lacivertlilerde fatura İsmail Kartal'a kesildi.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe’de fatura İsmail Kartal’a kesildi! “Takımın başında kalamaz” Olympiakos maçı sonrası duyurdu…

Deneyimli teknik adamın oyun anlayışı ve yaptığı değişikliklerle turu rakibine verdiği görüşünde birleşilirken SABAH Spor yazarlarından da flaş ifadeler geldi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe’de fatura İsmail Kartal’a kesildi! “Takımın başında kalamaz” Olympiakos maçı sonrası duyurdu…

MURAT ÖZBOSTAN: "KARTAL'I AŞAN SORUNLAR"

Nisan ayı Fenerbahçe için kâbusa döndü. Süper Kupa finaline çıkmadı, kupayı Galatasaray'ın ellerine teslim etti. Olympiakos gibi vasat bir takıma karşı elenerek Avrupa'ya havlu attı. Türkiye Kupası zaten bitmişti… Şimdi sadece lig kaldı. İsmail Kartal sahada olduğu kadar dışarıda da kendini ifade edemeyen bir hoca... İletişim açısından yanlışları var. Taktik açıdan da...

SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe’de fatura İsmail Kartal’a kesildi! “Takımın başında kalamaz” Olympiakos maçı sonrası duyurdu…

Olympiakos karşısında iki maçta yaptığı hatalarla kendisine de Fenerbahçe'ye de zarar verdi. Geldiği günden beri en ufak bir kırılma anında zaten yerden yere vuruluyordu. Fakat burada tek suçlu olarak Kartal'ı göremeyiz. Başkan Ali Koç, 201 milyon Euro'luk takım kurup Kartal'a verdi. TFF ve Galatasaray'a kafayı takıp haftalardır camianın gündemini sahanın dışına çekti.

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