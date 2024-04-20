Giriş Tarihi: 20.04.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
09:42
SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe’de fatura İsmail Kartal’a kesildi! “Takımın başında kalamaz” Olympiakos maçı sonrası duyurdu…
Son dakika haberleri… Konferans Ligi'nde Olympiakos'a elenerek turnuvaya veda eden Fenerbahçe, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da da hedeflerine havlu atmıştı. Elinde sadece Süper Lig kalan sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın geleceği tartışılmaya başlandı. SABAH Spor yazarları, Fenerbahçe'de son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Tecrübeli çalıştırıcıya flaş ifadeler kullanılırken yeni sezon için de dikkat çeken yorumlar yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları…