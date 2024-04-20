SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe’de fatura İsmail Kartal’a kesildi! “Takımın başında kalamaz” Olympiakos maçı sonrası duyurdu…

MURAT ÖZBOSTAN: "KARTAL'I AŞAN SORUNLAR"

Nisan ayı Fenerbahçe için kâbusa döndü. Süper Kupa finaline çıkmadı, kupayı Galatasaray'ın ellerine teslim etti. Olympiakos gibi vasat bir takıma karşı elenerek Avrupa'ya havlu attı. Türkiye Kupası zaten bitmişti… Şimdi sadece lig kaldı. İsmail Kartal sahada olduğu kadar dışarıda da kendini ifade edemeyen bir hoca... İletişim açısından yanlışları var. Taktik açıdan da...