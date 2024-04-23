Giriş Tarihi: 23.04.2024 19:23
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
19:24
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de net karar verildi! İsmail Kartal’ın geleceği belli oldu: Sivasspor maçı sonrası…
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezon başında şampiyonluğun en büyük adayı olarak görülen Fenerbahçe, sezonun son haftalarında büyük kırılmalar yaşadı. Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne elenen Fenerbahçe, Süper Kupa finaline maça çıkmadı. Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'a karşı turu kaybeden Kanarya, ligin 33. haftasında Sivasspor'a kaybederek lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü. Bunun üzerine İsmail Kartal'ın geleceği sorgulandı. Fenerbahçe yönetimi ise kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları…