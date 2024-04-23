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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de net karar verildi! İsmail Kartal’ın geleceği belli oldu: Sivasspor maçı sonrası…
Giriş Tarihi: 23.04.2024 19:23 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 19:24

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de net karar verildi! İsmail Kartal’ın geleceği belli oldu: Sivasspor maçı sonrası…

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezon başında şampiyonluğun en büyük adayı olarak görülen Fenerbahçe, sezonun son haftalarında büyük kırılmalar yaşadı. Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne elenen Fenerbahçe, Süper Kupa finaline maça çıkmadı. Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'a karşı turu kaybeden Kanarya, ligin 33. haftasında Sivasspor'a kaybederek lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü. Bunun üzerine İsmail Kartal'ın geleceği sorgulandı. Fenerbahçe yönetimi ise kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de net karar verildi! İsmail Kartal’ın geleceği belli oldu: Sivasspor maçı sonrası…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Lider Galatasaray, 33. hafta maçında Pendikspor'u 4-1 mağlup etti.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de net karar verildi! İsmail Kartal’ın geleceği belli oldu: Sivasspor maçı sonrası…

Bu sonuçla birlikte puanını 90 yapan sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesiyle birlikte şampiyonluk yolundaki avantajını büyüttü.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de net karar verildi! İsmail Kartal’ın geleceği belli oldu: Sivasspor maçı sonrası…

Haftanın kapanış maçında Sivasspor deplasmanına konuk olan sarı-lacivertliler, sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak rakibi Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de net karar verildi! İsmail Kartal’ın geleceği belli oldu: Sivasspor maçı sonrası…

Bu sonuçla birlikte taraftarın en büyük tepkisi de ilk önce İsmail Kartal'a, daha sonra Fenerbahçe yönetimine oldu.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de net karar verildi! İsmail Kartal’ın geleceği belli oldu: Sivasspor maçı sonrası…

İsmail Kartal'ın özellikle Olympiakos eşleşmesi ve Sivasspor maçındaki tercihleri eleştirilirken yönetimin aldığı kararlar da tepki gördü.

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