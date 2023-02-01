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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de yıldız golcüye transfer sürprizi! Dünya devi Arda Güler için kararını verdi...
Giriş Tarihi: 01.02.2023 14:15 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 14:24

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de yıldız golcüye transfer sürprizi! Dünya devi Arda Güler için kararını verdi...

Son dakika transfer haberleri: Ara transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe, Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda hamlelerini yaparak kadrosuna Samet Akaydin, Emre Demir ve Jayden Oowsterwolde'yi kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli takımda bir başka transfer sürprizi ortaya çıktı. Premier Lig ekibi Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü için devreye girdi. Ayrıca M. City, Arda Güler için bir rapor yayınladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de yıldız golcüye transfer sürprizi! Dünya devi Arda Güler için kararını verdi...

Süper Lig'de yarın Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, ara transfer dönemine hızlı giren takımların başında geliyor. Teknik Direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda hamlelerini yapan sarı-lacivertli takımda sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de yıldız golcüye transfer sürprizi! Dünya devi Arda Güler için kararını verdi...

MANCHESTER CITY, ARDA GÜLER İÇİN RAPOR YAYINLADI

Premier Lig devi Manchester City, Arda Güler'i izlemesi için kupadaki Çaykur Rizespor ve ligde oynanan Kasımpaşa maçlarına gözlemci göndermişti. 17 yaşındaki genç yetenek için hazırlanan bir rapor ortaya çıktı.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de yıldız golcüye transfer sürprizi! Dünya devi Arda Güler için kararını verdi...

Dünya devi City, yayınladığı bir raporda Arda Güler hakkında övgüyle bahsetti. Bilindiği üzere Arda Güler için dünya devleri PSG ve Manchester City yakından ilgileniyor.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de yıldız golcüye transfer sürprizi! Dünya devi Arda Güler için kararını verdi...

"KENDİSİNE ÖZGÜVENİ DİKKAT ÇEKİYOR"

Yayınlanan raporda Arda Güler'in süperstar olma potansiyeli taşıdığı ifade edildi. Genç yıldızın henüz 17 yaşında olmasına rağmen sahada kendisine olan özgüveni ve sorumluluk üstlenmekten kaçınmadığı da vurgulandı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de yıldız golcüye transfer sürprizi! Dünya devi Arda Güler için kararını verdi...

Arda'nın maç içinde oyunu okuma ve hızlı düşünme konusundaki yeteneği ile yüksek teknik kapasitesine vurgu yapılarak, "Gelişime son derece açık bir oyuncu" denildi.

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