"KENDİSİNE ÖZGÜVENİ DİKKAT ÇEKİYOR"

Yayınlanan raporda Arda Güler'in süperstar olma potansiyeli taşıdığı ifade edildi. Genç yıldızın henüz 17 yaşında olmasına rağmen sahada kendisine olan özgüveni ve sorumluluk üstlenmekten kaçınmadığı da vurgulandı.