Giriş Tarihi: 01.02.2023 14:15
Güncelleme Tarihi: 01.02.2023
14:24
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de yıldız golcüye transfer sürprizi! Dünya devi Arda Güler için kararını verdi...
Son dakika transfer haberleri: Ara transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe, Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda hamlelerini yaparak kadrosuna Samet Akaydin, Emre Demir ve Jayden Oowsterwolde'yi kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli takımda bir başka transfer sürprizi ortaya çıktı. Premier Lig ekibi Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü için devreye girdi. Ayrıca M. City, Arda Güler için bir rapor yayınladı. İşte son dakika haberinin detayları...