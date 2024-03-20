Giriş Tarihi: 20.03.2024 07:00
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
07:03
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin ligden çekilme ihtimali olay yaratmıştı! SABAH Spor yazarları değerlendirdi: “Ok yaydan çıktı…”
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 30. haftası birçok beklenmedik olaya sahne oldu. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan dev maçın ardından yaşananlar, ligde kaos ortamı yarattı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çıkan olayların ardından sarı-lacivertli kulübün ligden çekilme kararını tartışmak için olağanüstü kongre kararı aldığını açıkladı. Bunun üzerine SABAH Spor yazarları, Süper Lig'de gündemin önemli maddelerini değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…