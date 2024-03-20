Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin ligden çekilme ihtimali olay yaratmıştı! SABAH Spor yazarları değerlendirdi: “Ok yaydan çıktı…”

GÜRCAN BİLGİÇ: Durum çok ciddi. Ali Koç, kararı Genel Kurul'a götürüyor. Gündem; kalan maçlara çıkmayarak, bir alt lige düşelim mi, düşmeyelim mi? Artık top Fenerbahçe yönetiminde değil, o salonu dolduracaklarda. Bu yüzden satranç, blöf falan yok ortada. Genel Kurul'un kararını yönetimler uygulamak zorundalar. Yani ok yaydan çıktı… Sokaktaki hangi Fenerbahçeli ile konuşsanız, Ali Koç'un isyanından daha fazlasını, umutsuzluğu ve güvensizliği görürsünüz. Şu andaki ortamda ciddi bir 'kırılma' ve 'göze alma' var. Belki şu anda duygusal bu tepkiler. 2 Nisan'a kadar deniz durulur mu? Bakacağız…