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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin ligden çekilme ihtimali olay yaratmıştı! SABAH Spor yazarları değerlendirdi: “Ok yaydan çıktı…”
Giriş Tarihi: 20.03.2024 07:00 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 07:03

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin ligden çekilme ihtimali olay yaratmıştı! SABAH Spor yazarları değerlendirdi: “Ok yaydan çıktı…”

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 30. haftası birçok beklenmedik olaya sahne oldu. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan dev maçın ardından yaşananlar, ligde kaos ortamı yarattı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çıkan olayların ardından sarı-lacivertli kulübün ligden çekilme kararını tartışmak için olağanüstü kongre kararı aldığını açıkladı. Bunun üzerine SABAH Spor yazarları, Süper Lig'de gündemin önemli maddelerini değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin ligden çekilme ihtimali olay yaratmıştı! SABAH Spor yazarları değerlendirdi: “Ok yaydan çıktı…”

Son dakika haberleri… SABAH Spor yazarları, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olayların damga vurduğu haftayı değerlendirdi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin ligden çekilme ihtimali olay yaratmıştı! SABAH Spor yazarları değerlendirdi: “Ok yaydan çıktı…”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ligden çekilme kararını tartışmak için olağanüstü kongre kararı aldı. Daha önceki bir divan toplantısında "Ligden çekilelim" diyen bir üyeye "Böyle saçma şey mi olur? Duygusal düşünmeyin" yanıtını da yine Ali Koç vermişti. Koç'un bu kararını nasıl buluyorsunuz, yoksa bir satranç mı oynuyor?

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin ligden çekilme ihtimali olay yaratmıştı! SABAH Spor yazarları değerlendirdi: “Ok yaydan çıktı…”

LEVENT TÜZEMEN: Fenerbahçe'nin ligden çekileceğine inanmıyorum. Bu kararı almak kolay değil. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, Türk futbolunun ve Türk sporunun asırlık çınarları olmasının yanı sıra mihenk taşıdır. Ali Bey'in Trabzon'daki yaşananlardan etkilenip işi duygusallığa bağladığını düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe sadece kongre üyelerinden oluşmuyor. Türkiye'de milyonlarca taraftarı var. Ali Bey, bu kararı aldı ancak genel kuruldan "Çekilelim" desteği çıkmaz. Çünkü Ali Bey'den önce Fenerbahçe vardı, Ali Bey'den sonra da Fenerbahçe olacak. Unutmayın, öfkeyle kalkan zararla oturur.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin ligden çekilme ihtimali olay yaratmıştı! SABAH Spor yazarları değerlendirdi: “Ok yaydan çıktı…”

GÜRCAN BİLGİÇ: Durum çok ciddi. Ali Koç, kararı Genel Kurul'a götürüyor. Gündem; kalan maçlara çıkmayarak, bir alt lige düşelim mi, düşmeyelim mi? Artık top Fenerbahçe yönetiminde değil, o salonu dolduracaklarda. Bu yüzden satranç, blöf falan yok ortada. Genel Kurul'un kararını yönetimler uygulamak zorundalar. Yani ok yaydan çıktı… Sokaktaki hangi Fenerbahçeli ile konuşsanız, Ali Koç'un isyanından daha fazlasını, umutsuzluğu ve güvensizliği görürsünüz. Şu andaki ortamda ciddi bir 'kırılma' ve 'göze alma' var. Belki şu anda duygusal bu tepkiler. 2 Nisan'a kadar deniz durulur mu? Bakacağız…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin ligden çekilme ihtimali olay yaratmıştı! SABAH Spor yazarları değerlendirdi: “Ok yaydan çıktı…”

BÜLENT TİMURLENK: Fenerbahçe Başkanı'nın göreve getirdiği teknik direktörün, her sezon başında kadro planlaması yaptığında doğrusu ve yanlışı üzerine analiz yaparız. Sonra sezon başlar, işimiz performansları değerlendirmek. Fenerbahçe'nin 30 bin üyesi var. Bu insanları olağanüstü kongreye çağırıyorsanız ve kararı onlar verecekse bize düşen, o kararı yorumlamaktır. Kongre kararı şu anda alınmış durumda. Bugün itibarıyla sorunuzda geçen Ali Koç Bey'in "Böyle saçma şey mi olur? Duygusal düşünmeyin" repliğini tekrar etmekten başka bir şey gelmiyor aklıma.

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