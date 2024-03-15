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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri belli oldu! İşte Konferans Ligi’nde eşleşebileceğimiz takımlar…
Giriş Tarihi: 15.03.2024 00:32 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 01:11

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri belli oldu! İşte Konferans Ligi’nde eşleşebileceğimiz takımlar…

Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint Gilloise ile eşleşen Fenerbahçe, iki maçın sonunda rakibini elemeyi başardı. Turun ilk karşılaşmasında Belçika'da 3-0 kazanan Kanarya, İstanbul'da oynanan mücadeleye rahat çıktı. Union Saint Gilloise, Kadıköy'den 1-0 galip ayrılsa da sarı-lacivertliler toplam skorda 3-1'i elde ederek Konferans Ligi'nde yoluna devam etmeyi garantiledi. Bununla birlikte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde karşılaşabileceği muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri belli oldu! İşte Konferans Ligi’nde eşleşebileceğimiz takımlar…

Son dakika haberleri… Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Avrupa'da da yoluna devam ediyor.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri belli oldu! İşte Konferans Ligi’nde eşleşebileceğimiz takımlar…

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden sarı-lacivertliler, grup aşamasını beklendiği gibi başarılı bir şekilde geçmişti.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri belli oldu! İşte Konferans Ligi’nde eşleşebileceğimiz takımlar…

Son 16 turunda ise Union Saint Gilloise ile eşleşen Kanarya, Belçika'da oynanan ilk maçı Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle 3-0 kazandı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri belli oldu! İşte Konferans Ligi’nde eşleşebileceğimiz takımlar…

İstanbul'daki rövanş maçına oldukça rahat çıkan sarı-lacivertli ekip, sahadan 1-0 mağlup ayrılsa da çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri belli oldu! İşte Konferans Ligi’nde eşleşebileceğimiz takımlar…

Çeyrek finalde karşılaşacağı rakibini bekleyen Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oldu.

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