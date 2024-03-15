Giriş Tarihi: 15.03.2024 00:32
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
01:11
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri belli oldu! İşte Konferans Ligi’nde eşleşebileceğimiz takımlar…
Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint Gilloise ile eşleşen Fenerbahçe, iki maçın sonunda rakibini elemeyi başardı. Turun ilk karşılaşmasında Belçika'da 3-0 kazanan Kanarya, İstanbul'da oynanan mücadeleye rahat çıktı. Union Saint Gilloise, Kadıköy'den 1-0 galip ayrılsa da sarı-lacivertliler toplam skorda 3-1'i elde ederek Konferans Ligi'nde yoluna devam etmeyi garantiledi. Bununla birlikte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde karşılaşabileceği muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…