Giriş Tarihi: 05.04.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
09:15
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin U19 kararı büyük tepki çekti! “Bu çocuklara yazık” Süper Kupa öncesi o isimler Ali Koç’a seslendi…
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun iki adayı Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Pazar akşamı karşı karşıya gelecek. Ancak Fenerbahçe yönetimi, TFF'yi protesto etmek için Süper Kupa maçına U-19 takımıyla çıkma kararı aldı. Bu karar spor kamuoyunda büyük olay yaratırken SABAH Spor yazarları da Ali Koç ve yönetimini eleştirdi. Öte yandan sarı-lacivertli ekibin taraftarları ve altyapı oyuncuları da yönetime seslendi. İşte son dakika haberinin detayları…