Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin U19 kararı büyük tepki çekti! “Bu çocuklara yazık” Süper Kupa öncesi o isimler Ali Koç’a seslendi…

TARAFTAR YORUMU: YANLIŞ YAPTIN BAŞKAN

Fenerbahçe'nin, Süper Kupa finaline U19 takımı ile çıkma kararı taraftarın büyük tepkisine neden oldu. Başkan Ali Koç da sosyal medyada eleştirilerden nasibini aldı. Koç'un başkanlık serüveninin bittiği yorumunu yapanların yanı sıra "Kongre üyeleri U19 ile çıkmaya tepki gösterdi ama buna rağmen bizim değil, kendi kararına göre hareket ediyor. Yanlış yaptık başkan" ifadeleri kullanıldı.