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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin U19 kararı büyük tepki çekti! “Bu çocuklara yazık” Süper Kupa öncesi o isimler Ali Koç’a seslendi…
Giriş Tarihi: 05.04.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 09:15

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin U19 kararı büyük tepki çekti! “Bu çocuklara yazık” Süper Kupa öncesi o isimler Ali Koç’a seslendi…

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun iki adayı Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Pazar akşamı karşı karşıya gelecek. Ancak Fenerbahçe yönetimi, TFF'yi protesto etmek için Süper Kupa maçına U-19 takımıyla çıkma kararı aldı. Bu karar spor kamuoyunda büyük olay yaratırken SABAH Spor yazarları da Ali Koç ve yönetimini eleştirdi. Öte yandan sarı-lacivertli ekibin taraftarları ve altyapı oyuncuları da yönetime seslendi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin U19 kararı büyük tepki çekti! “Bu çocuklara yazık” Süper Kupa öncesi o isimler Ali Koç’a seslendi…

Son dakika haberleri… 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa mücadelesi, Türk futbolunda ilginç anlara sahne olacak.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin U19 kararı büyük tepki çekti! “Bu çocuklara yazık” Süper Kupa öncesi o isimler Ali Koç’a seslendi…

Fenerbahçe'nin U19 takımıyla maça çıkma kararı tartışma yaratırken SABAH Spor yazarları da bu konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin U19 kararı büyük tepki çekti! “Bu çocuklara yazık” Süper Kupa öncesi o isimler Ali Koç’a seslendi…

TARAFTAR YORUMU: YANLIŞ YAPTIN BAŞKAN

Fenerbahçe'nin, Süper Kupa finaline U19 takımı ile çıkma kararı taraftarın büyük tepkisine neden oldu. Başkan Ali Koç da sosyal medyada eleştirilerden nasibini aldı. Koç'un başkanlık serüveninin bittiği yorumunu yapanların yanı sıra "Kongre üyeleri U19 ile çıkmaya tepki gösterdi ama buna rağmen bizim değil, kendi kararına göre hareket ediyor. Yanlış yaptık başkan" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin U19 kararı büyük tepki çekti! “Bu çocuklara yazık” Süper Kupa öncesi o isimler Ali Koç’a seslendi…

"Ali Koç kafasında Süper Kupa'yı çoktan kaybetmiş ve bu yenilgiyi gencecik çocukların üzerine yıkıyor. Kupa kazanılır, kaybedilir önemli değil ama sen U19 takımına böyle bir yük yükleyip çocukları baskı altında bırakıp motivasyonlarını kıramazsın" sözleri de dikkat çekti.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin U19 kararı büyük tepki çekti! “Bu çocuklara yazık” Süper Kupa öncesi o isimler Ali Koç’a seslendi…

"Ali Koç sırf başarısızlıklarını gölgelemek ve koltuğunu sağlamlaştırmak adına U19 takımını G.Saray karşısına çıkarıp doğabilecek farklı bir yenilgi yaşatma ihtimaline değer mi? O çocukların psikolojisi senin umurunda mı?" diyen de vardı.

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