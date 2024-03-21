Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Ali Koç Süper Lig’de yılın transferini yapıyor: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…
Giriş Tarihi: 21.03.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 09:14

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Ali Koç Süper Lig’de yılın transferini yapıyor: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk için mücadele eden Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir yarış içerisinde. Ligde son olarak Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, 79 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bordo-mavili ekibe karşı alınan galibiyetin ardından istenmeyen olaylar yaşansa da Fenerbahçe, milli araya moralli girdi. Bu sırada ise gelecek sezon için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko'yu dahi unutturacak golcü yıldız için girişimler başladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Ali Koç Süper Lig’de yılın transferini yapıyor: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…

Son dakika haberleri… İsmail Kartal yönetiminde yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, ligde zirveyi kovalıyor.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Ali Koç Süper Lig’de yılın transferini yapıyor: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…

Bir yandan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Kanarya, son 16 turunda Belçika ekibi U.S. Gilloise'yi eledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Ali Koç Süper Lig’de yılın transferini yapıyor: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…

Çeyrek finalde ise Olympiakos ile eşleşen sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'u mağlup etmeyi başardı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Ali Koç Süper Lig’de yılın transferini yapıyor: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…

Bordo-mavili ekip karşısında alınan 3-2'lik sonuç sonrasında puanını 79 yapan Fenerbahçe, zirvedeki Galatasaray'ı takip etmeyi sürdürdü.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Ali Koç Süper Lig’de yılın transferini yapıyor: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…

Trabzonspor maçının ardından yaşanan istenmeyen olaylara rağmen milli araya moralli giren Kanarya, kalan süreci de en iyi şekilde noktalamak istiyor.

SON DAKİKA