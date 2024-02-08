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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni orta sahası belli oldu! Anlaşmayı duyurdular: Transferin son gününde dünya devinden gelecek…
Giriş Tarihi: 08.02.2024 22:25 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 22:26

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni orta sahası belli oldu! Anlaşmayı duyurdular: Transferin son gününde dünya devinden gelecek…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon yoluna İsmail Kartal yönetiminde devam eden Fenerbahçe, şampiyonluğun en favori takımı oldu. Ligin 24. haftası geride kalırken 63 puanla liderliğini sürdüren sarı-lacivertliler, transferde de flaş hamleler yapıyor. Devre arasında Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan Kanarya, İsmail Kartal'ın talepleri doğrultusunda bir de orta saha oyuncusu istiyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin yeni orta sahasını da duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni orta sahası belli oldu! Anlaşmayı duyurdular: Transferin son gününde dünya devinden gelecek…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligde İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, transferde de hareketli günler geçiriyor.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni orta sahası belli oldu! Anlaşmayı duyurdular: Transferin son gününde dünya devinden gelecek…

Devre arasında birçok oyuncusuyla yollarını ayıran sarı-lacivertli ekip, önemli takviyelerle kadrosunu da güçlendirdi.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni orta sahası belli oldu! Anlaşmayı duyurdular: Transferin son gününde dünya devinden gelecek…

Tecrübeli savunmacı Leonardo Bonucci'yi 6 aylığına transfer eden Fenerbahçe, Rade Krunic'i de orta sahaya transfer etti.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni orta sahası belli oldu! Anlaşmayı duyurdular: Transferin son gününde dünya devinden gelecek…

Bu iki oyuncunun yanı sıra savunmaya bir de yerli takviyesi yapan Kanarya, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna kattı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni orta sahası belli oldu! Anlaşmayı duyurdular: Transferin son gününde dünya devinden gelecek…

Bu isimlerin yanı sıra bir de yerli golcü takviyesi yapacak olan Fenerbahçe, Karagümrük'te forma giyen Serdar Dursun'u yeniden transfer edecek.

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