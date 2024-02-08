Giriş Tarihi: 08.02.2024 22:25
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
22:26
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni orta sahası belli oldu! Anlaşmayı duyurdular: Transferin son gününde dünya devinden gelecek…
Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon yoluna İsmail Kartal yönetiminde devam eden Fenerbahçe, şampiyonluğun en favori takımı oldu. Ligin 24. haftası geride kalırken 63 puanla liderliğini sürdüren sarı-lacivertliler, transferde de flaş hamleler yapıyor. Devre arasında Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan Kanarya, İsmail Kartal'ın talepleri doğrultusunda bir de orta saha oyuncusu istiyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin yeni orta sahasını da duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…