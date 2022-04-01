Giriş Tarihi: 01.04.2022 21:14 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 21:19

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yıllardır beklediği golcü geliyor! Dünyaca ünlü yıldız için harekete geçildi…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Futbolda bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Son yıllarda oldukça fazla golcü sıkıntısı yaşayan sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezona girerken yıldız bir golcüyle anlaşarak bu sorunu kökten çözmek istiyor. Bu nedenle yıldız isimlerle görüşen sarı-lacivertliler, devre arasında Diego Costa ile anlaşma aşamasına gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Bu kez ise Fenerbahçe için dünyaca ünlü bir isim ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları…