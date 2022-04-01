Son dakika Fenerbahçe haberleri… Futbolda bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Son yıllarda oldukça fazla golcü sıkıntısı yaşayan sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezona girerken yıldız bir golcüyle anlaşarak bu sorunu kökten çözmek istiyor. Bu nedenle yıldız isimlerle görüşen sarı-lacivertliler, devre arasında Diego Costa ile anlaşma aşamasına gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Bu kez ise Fenerbahçe için dünyaca ünlü bir isim ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları…