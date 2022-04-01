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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yıllardır beklediği golcü geliyor! Dünyaca ünlü yıldız için harekete geçildi…
Giriş Tarihi: 01.04.2022 21:14 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 21:19

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yıllardır beklediği golcü geliyor! Dünyaca ünlü yıldız için harekete geçildi…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Futbolda bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Son yıllarda oldukça fazla golcü sıkıntısı yaşayan sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezona girerken yıldız bir golcüyle anlaşarak bu sorunu kökten çözmek istiyor. Bu nedenle yıldız isimlerle görüşen sarı-lacivertliler, devre arasında Diego Costa ile anlaşma aşamasına gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Bu kez ise Fenerbahçe için dünyaca ünlü bir isim ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yıllardır beklediği golcü geliyor! Dünyaca ünlü yıldız için harekete geçildi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezona Vitor Pereira yönetiminde başlayan Fenerbahçe, geride kalan haftalarda taraftarını tatmin eden bir performans sergileyemedi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yıllardır beklediği golcü geliyor! Dünyaca ünlü yıldız için harekete geçildi…

Üst üste gelen kötü sonuçlarla birlikte Portekizli çalıştırıcıyla yollarını ayıran sarı-lacivertli ekip, İsmail Kartal ile yoluna devam etti.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yıllardır beklediği golcü geliyor! Dünyaca ünlü yıldız için harekete geçildi…

Kartal'ın yönetiminde toparlanma sürecine giren Fenerbahçe, yeniden üst sıraları zorlamaya başladı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yıllardır beklediği golcü geliyor! Dünyaca ünlü yıldız için harekete geçildi…

Şampiyonluğunu neredeyse garantileyen Trabzonspor'un arkasında ikincilik için yarışan Fenerbahçe, gelecek sezonun hazırlıklarına da şimdiden başladı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yıllardır beklediği golcü geliyor! Dünyaca ünlü yıldız için harekete geçildi…

SON YILLARDA GOLCÜ PROBLEMİ SÜRÜYOR

Bir süredir yapılan yeni golcü transferlerine rağmen aradığı forveti bir türlü bulamayan Fenerbahçe, bu sezon da yeni golcüleri kadrosuna katmıştı.

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