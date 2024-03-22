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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi! İsmail Kartal’ın planları alt üst olacak: İki yıldız birden ayrılıyor
Giriş Tarihi: 22.03.2024 17:50 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 17:50

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi! İsmail Kartal’ın planları alt üst olacak: İki yıldız birden ayrılıyor

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe, ligde son olarak Trabzonspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Lider Galatasaray'ı takibini sürdüren sarı-lacivertli ekip, 79 puana ulaştı. Milli araya moralli giren İsmail Kartal ve öğrencileri, milli maçlar dönüşünde de yoluna kayıpsız devam etmenin peşinde. Bu sırada Kanarya'da İsmail Kartal'ı yıkan bir haber ortaya çıktı. Sarı-lacivertli takımın iki yıldızı birden gelecek sezon takımdan ayrılabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi! İsmail Kartal’ın planları alt üst olacak: İki yıldız birden ayrılıyor

Son dakika haberleri… İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'u mağlup etti.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi! İsmail Kartal’ın planları alt üst olacak: İki yıldız birden ayrılıyor

Deplasmanda oynanan zorlu mücadeleden 3-2 galip ayrılan sarı-lacivertliler, ligde 79 puana ulaştı.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi! İsmail Kartal’ın planları alt üst olacak: İki yıldız birden ayrılıyor

Karşılaşmanın sonunda istenmeyen olaylar yaşansa da Kanarya, milli araya moralli girdi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi! İsmail Kartal’ın planları alt üst olacak: İki yıldız birden ayrılıyor

Birçok oyuncusunu milli takımlara gönderen sarı-lacivertli ekip, dönüşte yine yoluna kayıpsız devam etmenin peşinde.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi! İsmail Kartal’ın planları alt üst olacak: İki yıldız birden ayrılıyor

Bu sırada flaş transfer gelişmeleri de yaşayan Fenerbahçe, sezon sonunda takımın iki önemli oyuncusuyla yollarını ayırabilir.

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