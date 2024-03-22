Giriş Tarihi: 22.03.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
17:50
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’yi yıkan haber geldi! İsmail Kartal’ın planları alt üst olacak: İki yıldız birden ayrılıyor
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe, ligde son olarak Trabzonspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Lider Galatasaray'ı takibini sürdüren sarı-lacivertli ekip, 79 puana ulaştı. Milli araya moralli giren İsmail Kartal ve öğrencileri, milli maçlar dönüşünde de yoluna kayıpsız devam etmenin peşinde. Bu sırada Kanarya'da İsmail Kartal'ı yıkan bir haber ortaya çıktı. Sarı-lacivertli takımın iki yıldızı birden gelecek sezon takımdan ayrılabilir. İşte son dakika haberinin detayları…