Son dakika haberleri: Ferdi Kadıoğlu gidiyor İtalyan yıldız geliyor! Galatasaray da istemişti...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın TSİ 23.00'de deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan ve bugün Belçika'ya gidecek sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu de belli oldu.