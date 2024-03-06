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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ferdi Kadıoğlu gidiyor İtalyan yıldız geliyor! Galatasaray da istemişti...
Giriş Tarihi: 06.03.2024 14:13 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 14:13

Son dakika haberleri: Ferdi Kadıoğlu gidiyor İtalyan yıldız geliyor! Galatasaray da istemişti...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Yarın UEFA Konferans Ligi'nde Union SG karşılaşacak olan sarı-lacivertli takımda transfer hareketliliği de yaşanıyor. Yeni sezonda takımdan ayrılması beklenen Ferdi Kadıoğlu'nun yerine gelecek olan yıldız oyuncu belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Ferdi Kadıoğlu gidiyor İtalyan yıldız geliyor! Galatasaray da istemişti...

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın deplasmanda Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.

Son dakika haberleri: Ferdi Kadıoğlu gidiyor İtalyan yıldız geliyor! Galatasaray da istemişti...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın TSİ 23.00'de deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan ve bugün Belçika'ya gidecek sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu de belli oldu.

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Son dakika haberleri: Ferdi Kadıoğlu gidiyor İtalyan yıldız geliyor! Galatasaray da istemişti...

Listede Rodrigo Becao, Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Serdar Dursun ve Joshua King yer almadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 267. maçına çıkacak.

Son dakika haberleri: Ferdi Kadıoğlu gidiyor İtalyan yıldız geliyor! Galatasaray da istemişti...

Bu sezon ligde Galatasaray'a karşı zirve mücadelesi veren sarı-lacivertli takımda yeni sezon transfer çalışmaları da diğer yandan devam ediyor.

Son dakika haberleri: Ferdi Kadıoğlu gidiyor İtalyan yıldız geliyor! Galatasaray da istemişti...

FERDİ YENİ SEZONDA TAKIMDA OLMAYACAK

Bu sezon kadrosunu yıldız isimlerle donatan Fenerbahçe'de yıldız oyuncuların da talipleri artıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ferdi Kadıoğlu'nun önümüzdeki sezonda yeni bir takıma transfer olacağını ifade etmişti.

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