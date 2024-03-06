Giriş Tarihi: 06.03.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
14:13
Son dakika haberleri: Ferdi Kadıoğlu gidiyor İtalyan yıldız geliyor! Galatasaray da istemişti...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Yarın UEFA Konferans Ligi'nde Union SG karşılaşacak olan sarı-lacivertli takımda transfer hareketliliği de yaşanıyor. Yeni sezonda takımdan ayrılması beklenen Ferdi Kadıoğlu'nun yerine gelecek olan yıldız oyuncu belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...