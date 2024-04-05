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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fernando Santos dönemi bitiyor! Beşiktaş’ın yeni hocasını açıkladı: O tarih belli oldu
Giriş Tarihi: 05.04.2024 15:56 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 15:56

Son dakika haberleri: Fernando Santos dönemi bitiyor! Beşiktaş’ın yeni hocasını açıkladı: O tarih belli oldu

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, haftalar içerisinde tam 4 farklı teknik direktörle çalıştı. Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'dan umduğunu bulamayan siyah-beyazlılar, son olarak Fernando Santos'u göreve getirdi. Ancak siyah-beyazlı ekipte kötü giden performansı Santos da düzeltemedi. Ligde dördüncülüğü dahi sıkıntıya sokan Kara Kartal'da gelecek sezon göreve gelecek teknik direktörü açıkladılar. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fernando Santos dönemi bitiyor! Beşiktaş’ın yeni hocasını açıkladı: O tarih belli oldu

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu sezon şampiyonluktan uzak kalan Beşiktaş, son olarak Başakşehir ile karşılaştı.

Son dakika haberleri: Fernando Santos dönemi bitiyor! Beşiktaş’ın yeni hocasını açıkladı: O tarih belli oldu

Karşılaşmanın son saniyesine kadar 1-0 önde olan siyah-beyazlılar, eski futbolcusu Emirhan İlkhan'ın attığı golle adeta yıkıldı.

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Son dakika haberleri: Fernando Santos dönemi bitiyor! Beşiktaş’ın yeni hocasını açıkladı: O tarih belli oldu

Ligdeki son 4 maçında da galibiyet yüzü görmeyen Kara Kartal'da teknik direktör Fernando Santos sorgulanmaya başladı.

Son dakika haberleri: Fernando Santos dönemi bitiyor! Beşiktaş’ın yeni hocasını açıkladı: O tarih belli oldu

Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'ın ardından son çare olarak göreve gelen Portekizli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın yaralarını saramadı.

Son dakika haberleri: Fernando Santos dönemi bitiyor! Beşiktaş’ın yeni hocasını açıkladı: O tarih belli oldu

Gelecek sezon tecrübeli teknik direktörle devam etmeyi düşünmeyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler ortaya çıktı.

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