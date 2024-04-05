Giriş Tarihi: 05.04.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
15:56
Son dakika haberleri: Fernando Santos dönemi bitiyor! Beşiktaş’ın yeni hocasını açıkladı: O tarih belli oldu
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, haftalar içerisinde tam 4 farklı teknik direktörle çalıştı. Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'dan umduğunu bulamayan siyah-beyazlılar, son olarak Fernando Santos'u göreve getirdi. Ancak siyah-beyazlı ekipte kötü giden performansı Santos da düzeltemedi. Ligde dördüncülüğü dahi sıkıntıya sokan Kara Kartal'da gelecek sezon göreve gelecek teknik direktörü açıkladılar. İşte son dakika haberinin detayları…