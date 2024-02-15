Son dakika haberleri: Fernando Santos dönüşüne izin vermişti! Beşiktaş efsanesinden Vincent Aboubakar için olay sözler: "Yetenekli ama karakter…"

Ardından bu karar FIFA nezdinde sorun yaratmaması için kaldırıldı ancak Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası'na gidene kadar takımla değil ayrı bir şekilde çalıştırıldı.

Kamerun'un turnuvadan elenmesinin ardından İstanbul'a dönen golcü oyuncu, teknik direktör Fernando Santos ile yaptığı görüşmenin ardından affedilse de adale sakatlığı nedeniyle antrenmanlarda ve maçlarda yer alamadı.