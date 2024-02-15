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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fernando Santos dönüşüne izin vermişti! Beşiktaş efsanesinden Vincent Aboubakar için olay sözler: "Yetenekli ama karakter…"
Giriş Tarihi: 15.02.2024 08:29 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 08:29

Son dakika haberleri: Fernando Santos dönüşüne izin vermişti! Beşiktaş efsanesinden Vincent Aboubakar için olay sözler: "Yetenekli ama karakter…"

Son dakika haberleri… Bu sezon Süper Lig'de oldukça büyük hayal kırıklıklarıyla geçen bir performans sergileyen Beşiktaş, 3 farklı isimle çalıştıktan sonra çareyi Portekizli teknik direktör Fernando Santos da buldu. Deneyimli çalıştırıcıyla birlikte yeniden çıkışa geçmeyi hedefleyen Kara Kartal'da önemli gündem maddelerinden birisi de Vincent Aboubakar. Kamerunlu golcü, sezon ortasında kadro dışı bırakıldıktan sonra Santos tarafından affedildi ve takımla çalışmalara başladı. Bunun üzerine SABAH Spor yazarları, Aboubakar'ın Beşiktaş'a geri dönüşünü yorumladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fernando Santos dönüşüne izin vermişti! Beşiktaş efsanesinden Vincent Aboubakar için olay sözler: Yetenekli ama karakter…

Son dakika haberleri… Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, aralık ayında kadro dışı bırakılan oyuncular arasında adını görenlerden biri olmuştu.

Son dakika haberleri: Fernando Santos dönüşüne izin vermişti! Beşiktaş efsanesinden Vincent Aboubakar için olay sözler: Yetenekli ama karakter…

Ardından bu karar FIFA nezdinde sorun yaratmaması için kaldırıldı ancak Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası'na gidene kadar takımla değil ayrı bir şekilde çalıştırıldı.

Kamerun'un turnuvadan elenmesinin ardından İstanbul'a dönen golcü oyuncu, teknik direktör Fernando Santos ile yaptığı görüşmenin ardından affedilse de adale sakatlığı nedeniyle antrenmanlarda ve maçlarda yer alamadı.

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Son dakika haberleri: Fernando Santos dönüşüne izin vermişti! Beşiktaş efsanesinden Vincent Aboubakar için olay sözler: Yetenekli ama karakter…

Sağlık ekibi de oyuncunun sakatlık sürecinde yoğun mesai yaparak kendisiyle yakından ilgilendi. Son 6 lig maçının 4'ünde gol atamayan Beşiktaş, 32 yaşındaki forvetini çok aradı.

Son dakika haberleri: Fernando Santos dönüşüne izin vermişti! Beşiktaş efsanesinden Vincent Aboubakar için olay sözler: Yetenekli ama karakter…

Dün de siyah-beyazlılara müjdeli haber geldi. Vincent Aboubakar, haftalar sonra ilk kez takımla antrenmana katıldı. Pazartesi günü oynanacak Konyaspor maçında teknik direktör Fernando Santos görev verirse, tecrübeli oyuncu forma giyecek.

Son dakika haberleri: Fernando Santos dönüşüne izin vermişti! Beşiktaş efsanesinden Vincent Aboubakar için olay sözler: Yetenekli ama karakter…

BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

Üç farklı dönemde Beşiktaş formasını giyen Vincent Aboubakar toplamda 105 maça çıktı. 7696 dakika sahada kalırken 59 gol kaydedip, 14 asist yaptı. Kamerunlu forvet, bu sezon ise 23 maçta 11 gol ve 2 asistle oynadı.

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