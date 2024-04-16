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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fernando Santos sonrası büyük sürpriz! Fenerbahçe’nin eski hocası Beşiktaş’ın başına geçecek: Kimse bunu beklemiyordu
Giriş Tarihi: 16.04.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 11:42

Son dakika haberleri: Fernando Santos sonrası büyük sürpriz! Fenerbahçe’nin eski hocası Beşiktaş’ın başına geçecek: Kimse bunu beklemiyordu

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin bir hayli altında kalan Beşiktaş, sezon bitmeden 4 farklı teknik direktörle çalıştı. Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Fernando Santos ile çalışan Kara Kartal, ligin son 6 haftasında yoluna Serdar Topraktepe ile devam edecek. Yeni sezon için hoca arayışlarına başlayan Hasan Arat yönetimi, teknik direktörlük konusunda Fenerbahçe'nin eski hocasını da listeye aldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fernando Santos sonrası büyük sürpriz! Fenerbahçe’nin eski hocası Beşiktaş’ın başına geçecek: Kimse bunu beklemiyordu

Son dakika haberleri… Sezonu büyük bir hayal kırıklığı olarak geçiren Beşiktaş, bir teknik direktörün daha görevine son verdi.

Son dakika haberleri: Fernando Santos sonrası büyük sürpriz! Fenerbahçe’nin eski hocası Beşiktaş’ın başına geçecek: Kimse bunu beklemiyordu

Şenol Güneş ile başlanan sezon, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve son olarak Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos ile devam etti.

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Son dakika haberleri: Fernando Santos sonrası büyük sürpriz! Fenerbahçe’nin eski hocası Beşiktaş’ın başına geçecek: Kimse bunu beklemiyordu

Beşiktaş'a tarihinin en kötü performanslarından birini yaşatan deneyimli teknik direktör, yalnızca 97 gün görevde kalabildi.

Son dakika haberleri: Fernando Santos sonrası büyük sürpriz! Fenerbahçe’nin eski hocası Beşiktaş’ın başına geçecek: Kimse bunu beklemiyordu

Siyah-beyazlılar, 97 gün görev yapan Santos yönetiminde Türkiye Kupası'nda 5. tur, son 16 turu ve çeyrek final maçlarını kazanmasına rağmen bu performansını lige taşıyamadı.

Son dakika haberleri: Fernando Santos sonrası büyük sürpriz! Fenerbahçe’nin eski hocası Beşiktaş’ın başına geçecek: Kimse bunu beklemiyordu

Beşiktaş, Fernando Santos ile Süper Lig'de yaptığı 13 müsabakanın 4'ünü kazanırken, 4'ünde berabere kaldı, 5'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.

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