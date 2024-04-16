Giriş Tarihi: 16.04.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
11:42
Son dakika haberleri: Fernando Santos sonrası büyük sürpriz! Fenerbahçe’nin eski hocası Beşiktaş’ın başına geçecek: Kimse bunu beklemiyordu
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin bir hayli altında kalan Beşiktaş, sezon bitmeden 4 farklı teknik direktörle çalıştı. Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Fernando Santos ile çalışan Kara Kartal, ligin son 6 haftasında yoluna Serdar Topraktepe ile devam edecek. Yeni sezon için hoca arayışlarına başlayan Hasan Arat yönetimi, teknik direktörlük konusunda Fenerbahçe'nin eski hocasını da listeye aldı. İşte son dakika haberinin detayları…