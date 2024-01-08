Son dakika haberleri: Fernando Santos sonrası Aboubakar’ı unutturacak transfer! Beşiktaş yeni golcüsü için anlaşmaya vardı

İLK TRANSFERLER İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Takımdaki sakatlıklar sebebiyle kadroda sıkıntılar yaşayan Beşiktaş yönetimi, ilk transferlerini yapmak için harekete geçti. İşte Beşiktaş'ın gündemine olan o flaş isimler...