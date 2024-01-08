Giriş Tarihi: 08.01.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
14:12
Son dakika haberleri: Fernando Santos sonrası Aboubakar'ı unutturacak transfer! Beşiktaş yeni golcüsü için anlaşmaya vardı
Son dakika haberleri: Bu sezon ligde kötü günler geçiren Beşiktaş, Fernando Santos'un teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı. Yeni hoca sonrası ara transfer döneminde takıma takviyeler yapacak olan Beşiktaş'ta flaş isimler gündeme gelmeye devam ediyor. Aboubakar ile yollarını ayırması beklenen siyah-beyazlı takım, yeni golcüsünü Almanya'da buldu ve Bundesliga deviyle prensip anlaşmasına vardı. İşte o flaş isim ve transfer haberinin detayları...