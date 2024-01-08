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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fernando Santos sonrası Aboubakar'ı unutturacak transfer! Beşiktaş yeni golcüsü için anlaşmaya vardı
Giriş Tarihi: 08.01.2024 14:04 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 14:12

Son dakika haberleri: Fernando Santos sonrası Aboubakar'ı unutturacak transfer! Beşiktaş yeni golcüsü için anlaşmaya vardı

Son dakika haberleri: Bu sezon ligde kötü günler geçiren Beşiktaş, Fernando Santos'un teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı. Yeni hoca sonrası ara transfer döneminde takıma takviyeler yapacak olan Beşiktaş'ta flaş isimler gündeme gelmeye devam ediyor. Aboubakar ile yollarını ayırması beklenen siyah-beyazlı takım, yeni golcüsünü Almanya'da buldu ve Bundesliga deviyle prensip anlaşmasına vardı. İşte o flaş isim ve transfer haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Fernando Santos sonrası Aboubakar’ı unutturacak transfer! Beşiktaş yeni golcüsü için anlaşmaya vardı

Trendyol Süper Lig'de bu sezon kötü günler geçiren Beşiktaş, son maçında evinde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.

Son dakika haberleri: Fernando Santos sonrası Aboubakar’ı unutturacak transfer! Beşiktaş yeni golcüsü için anlaşmaya vardı

YENİ HOCA FERNANDO SANTOS OLDU

Teknik direktörlük konusunda da krizler yaşayan siyah-beyazlı camia, teknik direktörlük görevine Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos'un getirildiğini açıkladı.

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Son dakika haberleri: Fernando Santos sonrası Aboubakar’ı unutturacak transfer! Beşiktaş yeni golcüsü için anlaşmaya vardı

Kulüp ayrıca Santos'un yardımcılıklarını; Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando, Ricardo Miguel Candido de Sousa Santos ve Jorge Manuel Caetano do Rosario'nun yapacağını bildirdi.

Son dakika haberleri: Fernando Santos sonrası Aboubakar’ı unutturacak transfer! Beşiktaş yeni golcüsü için anlaşmaya vardı

İLK TRANSFERLER İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Takımdaki sakatlıklar sebebiyle kadroda sıkıntılar yaşayan Beşiktaş yönetimi, ilk transferlerini yapmak için harekete geçti. İşte Beşiktaş'ın gündemine olan o flaş isimler...

Son dakika haberleri: Fernando Santos sonrası Aboubakar’ı unutturacak transfer! Beşiktaş yeni golcüsü için anlaşmaya vardı

İLK TRANSFER JONAS SVENSSON

Beşiktaş, sağ bek transfer için ilk isim olarak Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson ile görüşme yapacak.

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