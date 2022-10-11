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Haberler Galeri Son dakika haberleri: FIFA’dan Süper Lig devlerine para yağacak! Dünya Kupası boyunca Fenerbahçe, Galatasaray ve Fenerbahçe’ye dev gelir…
Giriş Tarihi: 11.10.2022 22:12 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 22:24

Son dakika haberleri: FIFA’dan Süper Lig devlerine para yağacak! Dünya Kupası boyunca Fenerbahçe, Galatasaray ve Fenerbahçe’ye dev gelir…

Son dakika haberleri… Futbol tarihinin en geniş ve en çok takip edilen organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası, bu yıl Katar'da düzenlenecek. Turnuva, 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek. A Milli Futbol Takımımız, elemeleri geçemediği için 2022 Dünya Kupası'nda yer alamayacak. Öte yandan FIFA, sezon ortasında verilecek Dünya Kupası arasında destek olması amacıyla kulüplere ödeme yapılacağını açıkladı. Böylelikle Süper Lig'in dev kulüpleri de bu nakit akışından faydalanacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: FIFA’dan Süper Lig devlerine para yağacak! Dünya Kupası boyunca Fenerbahçe, Galatasaray ve Fenerbahçe’ye dev gelir…

Son dakika haberleri… 2022 Kasım ayında Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası, tüm futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Son dakika haberleri: FIFA’dan Süper Lig devlerine para yağacak! Dünya Kupası boyunca Fenerbahçe, Galatasaray ve Fenerbahçe’ye dev gelir…

Kasım ayının sonlarında başlayacak turnuva nedeniyle aralık ayının ortasına kadar futbol liglerine ara verilecek.

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Son dakika haberleri: FIFA’dan Süper Lig devlerine para yağacak! Dünya Kupası boyunca Fenerbahçe, Galatasaray ve Fenerbahçe’ye dev gelir…

FIFA da verilen arada kulüplere destek olmak için ödeme yapılacağını açıkladı.

Son dakika haberleri: FIFA’dan Süper Lig devlerine para yağacak! Dünya Kupası boyunca Fenerbahçe, Galatasaray ve Fenerbahçe’ye dev gelir…

Yapılacak ödemede toplamda 209 milyon dolar gibi bir ücret kulüplere dağıtılacak. Geçtiğimiz yıllarda bu büyük ödemeden 416 kulüp yararlandı.

Son dakika haberleri: FIFA’dan Süper Lig devlerine para yağacak! Dünya Kupası boyunca Fenerbahçe, Galatasaray ve Fenerbahçe’ye dev gelir…

Yapılacak ödemeler her oyuncunun kulübüne, turnuvada kaldığı süre boyunca günlük 10 bin dolar şeklinde olacak.

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