Son dakika haberleri: FIFA’dan Süper Lig devlerine para yağacak! Dünya Kupası boyunca Fenerbahçe, Galatasaray ve Fenerbahçe’ye dev gelir…

Son dakika haberleri… Futbol tarihinin en geniş ve en çok takip edilen organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası, bu yıl Katar'da düzenlenecek. Turnuva, 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek. A Milli Futbol Takımımız, elemeleri geçemediği için 2022 Dünya Kupası'nda yer alamayacak. Öte yandan FIFA, sezon ortasında verilecek Dünya Kupası arasında destek olması amacıyla kulüplere ödeme yapılacağını açıkladı. Böylelikle Süper Lig'in dev kulüpleri de bu nakit akışından faydalanacak. İşte son dakika haberinin detayları…