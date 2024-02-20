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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Florentino Perez olay yaratacak kararı verdi! Arda Güler için yolun sonu geldi: İspanyollar tüm detaylarıyla duyurdu…
Giriş Tarihi: 20.02.2024 22:51 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 22:52

Son dakika haberleri: Florentino Perez olay yaratacak kararı verdi! Arda Güler için yolun sonu geldi: İspanyollar tüm detaylarıyla duyurdu…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en çok yetenekli isimlerinden birisi olarak kariyerini Real Madrid'de sürdüren milli yıldız Arda Güler için işler beklendiği gibi gitmiyor. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den 20 milyon Euro bonservis bedeliyle İspanyol devine transfer olan genç oyuncu, yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından forma şansı bulmakta zorlanıyor. İspanyol basını, yaşanan tüm gelişmelerin yanında Arda Güler için yolun sonunun geldiğini yazdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Florentino Perez olay yaratacak kararı verdi! Arda Güler için yolun sonu geldi: İspanyollar tüm detaylarıyla duyurdu…

Son dakika haberleri… Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olduğunda herkesi büyülemeye başlayan Arda Güler, kısa sürede büyük bir sıçrama gerçekleştirdi.

Son dakika haberleri: Florentino Perez olay yaratacak kararı verdi! Arda Güler için yolun sonu geldi: İspanyollar tüm detaylarıyla duyurdu…

Sarı-lacivertli ekipte gösterdiği performansla kademe kademe adını duyurmayı başaran genç yıldız, dünyanın en yetenekli genç futbolcuları arasında yerini aldı.

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Son dakika haberleri: Florentino Perez olay yaratacak kararı verdi! Arda Güler için yolun sonu geldi: İspanyollar tüm detaylarıyla duyurdu…

Önemli basın kuruluşların hazırladığı en yetenekli genç futbolcular listelerinde yer alan Arda Güler, yaz transfer döneminde rekor bedelle transfer oldu.

Son dakika haberleri: Florentino Perez olay yaratacak kararı verdi! Arda Güler için yolun sonu geldi: İspanyollar tüm detaylarıyla duyurdu…

Avrupa'nın en önemli takımlarını peşinde koşturan 18 yaşındaki futbolcu, Barcelona ve Real Madrid arasında da bir transfer yarışı başlattı.

Son dakika haberleri: Florentino Perez olay yaratacak kararı verdi! Arda Güler için yolun sonu geldi: İspanyollar tüm detaylarıyla duyurdu…

Kendisi için Türkiye'ye kadar gelen Barcelonalı yöneticileri reddeden Arda Güler, tercihini Real Madrid'den yana kullandı.

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