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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray - Başakşehir maçındaki pozisyonları Erman Toroğlu yorumladı! Cihan Aydın’a olay sözler: Herkes o anı konuşmuştu…
Giriş Tarihi: 10.02.2024 21:57 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 22:01

Son dakika haberleri: Galatasaray - Başakşehir maçındaki pozisyonları Erman Toroğlu yorumladı! Cihan Aydın’a olay sözler: Herkes o anı konuşmuştu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon iç sahadaki yenilmezlik serisini de sürdürdü. Bu sonuçla birlikte puanını 66 puana yükselten Galatasaray, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Başakşehir ise 33 puanda kaldı. Öte yandan mücadelenin sonunda da Çağdaş Atan ile Okan Buruk arasında kısa süreli tartışma yaşandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, maçın tüm tartışmalı anlarını yorumladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Galatasaray - Başakşehir maçındaki pozisyonları Erman Toroğlu yorumladı! Cihan Aydın’a olay sözler: Herkes o anı konuşmuştu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Şampiyonluk yarışında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i ağırladı.

Son dakika haberleri: Galatasaray - Başakşehir maçındaki pozisyonları Erman Toroğlu yorumladı! Cihan Aydın’a olay sözler: Herkes o anı konuşmuştu…

Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-kırmızılı ekip, üst üste gol pozisyonlarıyla Başakşehir kalesini bir hayli zorladı.

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Son dakika haberleri: Galatasaray - Başakşehir maçındaki pozisyonları Erman Toroğlu yorumladı! Cihan Aydın’a olay sözler: Herkes o anı konuşmuştu…

Galatasaray'ı öne geçiren gol ise 25. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Genç futbolcu son haftalardaki yükselen formunu bu maçta da sürdürdü.

Son dakika haberleri: Galatasaray - Başakşehir maçındaki pozisyonları Erman Toroğlu yorumladı! Cihan Aydın’a olay sözler: Herkes o anı konuşmuştu…

Mücadelenin sonucunu belirleyen gol ise 31. dakikada tecrübeli futbolcu Dries Mertens'den geldi.

Son dakika haberleri: Galatasaray - Başakşehir maçındaki pozisyonları Erman Toroğlu yorumladı! Cihan Aydın’a olay sözler: Herkes o anı konuşmuştu…

Okan Buruk'un en güvendiği isimlerden birisi olan Mertens'in maçtaki bir golü de iptal edilmişti.

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