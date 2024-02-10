Giriş Tarihi: 10.02.2024 21:57
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
22:01
Son dakika haberleri: Galatasaray - Başakşehir maçındaki pozisyonları Erman Toroğlu yorumladı! Cihan Aydın’a olay sözler: Herkes o anı konuşmuştu…
Son dakika haberleri… Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon iç sahadaki yenilmezlik serisini de sürdürdü. Bu sonuçla birlikte puanını 66 puana yükselten Galatasaray, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Başakşehir ise 33 puanda kaldı. Öte yandan mücadelenin sonunda da Çağdaş Atan ile Okan Buruk arasında kısa süreli tartışma yaşandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, maçın tüm tartışmalı anlarını yorumladı. İşte son dakika haberinin detayları…