Giriş Tarihi: 11.01.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
19:00
Son dakika haberleri: Galatasaray Sivasspor maçına Zorbay Küçük’ün kararları damga vurdu! Kritik maçta penaltı pozisyonları tartışma yarattı…
Son dakika haberleri… Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu. Haftanın en kritik maçlarından birisini oynayan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin de galip geldiği haftayı kayıpla kapattı. Sivasspor karşısında 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, ligde puanını 48 yaptı. Öte yandan Sivasspor maçına damga vuran bir pozisyon da yaşandı. Galatasaraylı futbolcular penaltı beklerken hakem Zorbay Küçük, oyunu devam ettirdi. İşte son dakika haberinin detayları…