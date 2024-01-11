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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray Sivasspor maçına Zorbay Küçük’ün kararları damga vurdu! Kritik maçta penaltı pozisyonları tartışma yarattı…
Giriş Tarihi: 11.01.2024 18:58 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 19:00

Son dakika haberleri: Galatasaray Sivasspor maçına Zorbay Küçük’ün kararları damga vurdu! Kritik maçta penaltı pozisyonları tartışma yarattı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu. Haftanın en kritik maçlarından birisini oynayan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin de galip geldiği haftayı kayıpla kapattı. Sivasspor karşısında 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, ligde puanını 48 yaptı. Öte yandan Sivasspor maçına damga vuran bir pozisyon da yaşandı. Galatasaraylı futbolcular penaltı beklerken hakem Zorbay Küçük, oyunu devam ettirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Galatasaray Sivasspor maçına Zorbay Küçük’ün kararları damga vurdu! Kritik maçta penaltı pozisyonları tartışma yarattı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz gün Fenerbahçe'nin 7-1 kazanmasının ardından Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

Son dakika haberleri: Galatasaray Sivasspor maçına Zorbay Küçük’ün kararları damga vurdu! Kritik maçta penaltı pozisyonları tartışma yarattı…

İki takım da bu sezon zirvede büyük bir yarış verirken 16. haftanın erteleme maçlarını kayıpsız geçmek isterken sarı-kırmızılılar, Sivasspor'a takıldı.

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Son dakika haberleri: Galatasaray Sivasspor maçına Zorbay Küçük’ün kararları damga vurdu! Kritik maçta penaltı pozisyonları tartışma yarattı…

Karşılaşmanın ilk yarısında Kerem Demirbay'ın golüyle 1-0 öne geçen Galatasaray, 86. dakikada Koita'nın attığı penaltı golüne engel olamadı.

Son dakika haberleri: Galatasaray Sivasspor maçına Zorbay Küçük’ün kararları damga vurdu! Kritik maçta penaltı pozisyonları tartışma yarattı…

Bu sonuçla birlikte mücadele 1-1 sona ererken Galatasaray puanını 48 yaptı. Sivasspor ise 25 puana yükseldi.

Son dakika haberleri: Galatasaray Sivasspor maçına Zorbay Küçük’ün kararları damga vurdu! Kritik maçta penaltı pozisyonları tartışma yarattı…

GALATASARAY'IN İKİ ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ

Sivasspor maçının ilk yarısında etkili bir futbol sergileyen Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens'in şutlarında direğe takıldı.

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