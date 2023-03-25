Giriş Tarihi: 25.03.2023 22:32 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 22:35

Son dakika haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe dünya yıldızı için savaşacak! Süper Lig’de taraftarları çılgına çevirecek isim…

Son dakika haberleri… Bu sezon Süper Lig'de kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde de karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Ligde 60 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılı ekip, 54 puanlı Fenerbahçe'nin önünde liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Son yıllarda birçok kez aynı oyuncuya talip olan iki Süper Lig devi, bir kez daha dünya yıldızı için transfer yarışına girecek. İspanyol basını, taraftarı çılgına çevirecek o ismi duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…