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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe dünya yıldızı için savaşacak! Süper Lig’de taraftarları çılgına çevirecek isim…
Giriş Tarihi: 25.03.2023 22:32 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 22:35

Son dakika haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe dünya yıldızı için savaşacak! Süper Lig’de taraftarları çılgına çevirecek isim…

Son dakika haberleri… Bu sezon Süper Lig'de kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde de karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Ligde 60 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılı ekip, 54 puanlı Fenerbahçe'nin önünde liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Son yıllarda birçok kez aynı oyuncuya talip olan iki Süper Lig devi, bir kez daha dünya yıldızı için transfer yarışına girecek. İspanyol basını, taraftarı çılgına çevirecek o ismi duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe dünya yıldızı için savaşacak! Süper Lig’de taraftarları çılgına çevirecek isim…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon ligde büyük hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, yönetimin değişmesiyle birlikte kısa sürede toparlandı.

Son dakika haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe dünya yıldızı için savaşacak! Süper Lig’de taraftarları çılgına çevirecek isim…

Fenerbahçe ise sezona Jorge Jesus ile başlarken ligin ilk haftalarında oldukça formda bir başlangıç yaptı.

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Son dakika haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe dünya yıldızı için savaşacak! Süper Lig’de taraftarları çılgına çevirecek isim…

İlerleyen dönemde liderliğini Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertli ekip, 54 puanla Galatasaray'ı takip etmeye devam ediyor.

Son dakika haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe dünya yıldızı için savaşacak! Süper Lig’de taraftarları çılgına çevirecek isim…

Süper Lig'in iki devi, bu sezon girdikleri şampiyonluk yarışının yanı sıra son yıllarda transfer dönemlerinin de en çok konuşulan takımları oldu.

Son dakika haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe dünya yıldızı için savaşacak! Süper Lig’de taraftarları çılgına çevirecek isim…

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına tutuşan Galatasaray ve Fenerbahçe, bu kez transferde karşı karşıya geldi.

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