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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin zirve yarışı için olay değerlendirme! SABAH Spor yazarları yorumladı: “Mucize lazım”
Giriş Tarihi: 30.04.2024 07:00 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 07:03

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin zirve yarışı için olay değerlendirme! SABAH Spor yazarları yorumladı: “Mucize lazım”

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftalarına girilirken heyecan giderek artıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin zirve için nefes kesen bir yarış içerisinde olduğu ligde kalan 4 hafta futbolseverleri de diken üstünde tutuyor. Öte yandan sezonun en büyük hayal kırıklıklarından birisi olarak nitelendirilen Beşiktaş da derbiyi kaybederek 5. sıraya geriledi. SABAH Spor yazarları, Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ve Beşiktaş'ın son durumu hakkında flaş yorumlarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin zirve yarışı için olay değerlendirme! SABAH Spor yazarları yorumladı: “Mucize lazım”

Son dakika haberleri… SABAH Spor yazarları, Süper Lig'de sona yaklaşan şampiyonluk yarışını ve gündemdeki önemli konuları değerlendirdi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin zirve yarışı için olay değerlendirme! SABAH Spor yazarları yorumladı: “Mucize lazım”

"ÇÜRÜK OLMADIKLARINI KANITLAMALILAR"

Beşiktaş derbi kazanmayı da unuttu. Muçi ve Al Musrati'ye verilen 22 milyon Euro büyük eleştiri konusu. Kupa için futbol umut veriyor mu? Seçime gitmeli mi Beşiktaş. Nasıl kurtulur?

LEVENT TÜZEMEN: Eğer yapılanlar gelecek sezona damga vuracaksa Sayın Hasan Arat, devam edip etmeme konusunda şapkasını önüne koyup günahlarını ve sevaplarını ölçmelidir. Beşiktaş'ın oyun kalitesi çok sıkıntılı. Samet Aybaba'nın 'çürümüş takım' ifadesi bence oyuncuların zihinlerini bulandırdı. Eğer oyuncular, "Biz çöp takım değiliz" anlayışına bürünüp kupayı alırlarsa Aybaba'ya en güzel yanıtı vermiş olurlar hem de camiayı mutlu ederler.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin zirve yarışı için olay değerlendirme! SABAH Spor yazarları yorumladı: “Mucize lazım”

ALİ GÜLTİKEN: Zaten yeni bir seçim yapıldı ve bu sürecin önünde 1 yıl daha var. Seçim bundan sonra normal zamanında yapılacaktır. Bozuk bir şeyi yeniden tamir edip mükemmel işler hale getirebilmek her zaman çok zordur. Bu tür durumlarda yeni gelen yönetimler için en önemli şey sakin kalabilmekten geçer. Devre arasında oyuncu transfer etmek yanlış değil ama Beşiktaş tarihinin en yüksek maliyetleriyle bu oyuncular alındığında ve bunların saha karşılıkları istenilen ölçüde olmadığında eleştiriler de olacaktır.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin zirve yarışı için olay değerlendirme! SABAH Spor yazarları yorumladı: “Mucize lazım”

GÜRCAN BİLGİÇ: En iyi oyuncu bile plansız bir takımda kaybolur gider. Muçi kendini parlattı. Al Musrati ise daha ne yapacağını bilemiyor. Serdar Topraktepe ile bir ivme kazandılar. 10 kişi ile Fenerbahçe'ye kafa tuttular ve bunlar Samet Aybaba'nın oyunculara yönelik sert mesajından sonra oldu. O yüzden Topraktepe 'karakter' üzerine demeç kuruyor. Yani oyuncular da Aybaba'ya mesaj gönderiyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin zirve yarışı için olay değerlendirme! SABAH Spor yazarları yorumladı: “Mucize lazım”

FATİH DOĞAN: Beşiktaş yanlış transferlerden çok çekti, artık nokta atışı transfer ve yapılanmayı gerçekleştiremezse Hasan Arat yönetimi, kaostan çıkamaz. Muçi, potansiyeli olan bir futbolcu. Oyunda liderliği alabilmesi için zamana ihtiyacı var. Derbi maçında yeni aldığınız Svensson yok. Necip sağ bek oynamak zorunda kalıyor. Worrall bir katkı sağlayamıyor. Takıma en az 10 tane nokta atışı transfer şart. Ligde 5.'liğe kadar düştü. Hem Avrupa hem prestij hem de psikolojik toparlanma için Türkiye Kupası, tarihinde hiç olmadığı kadar önemli.

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