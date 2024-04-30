Giriş Tarihi: 30.04.2024 07:00
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
07:03
SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin zirve yarışı için olay değerlendirme! SABAH Spor yazarları yorumladı: “Mucize lazım”
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftalarına girilirken heyecan giderek artıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin zirve için nefes kesen bir yarış içerisinde olduğu ligde kalan 4 hafta futbolseverleri de diken üstünde tutuyor. Öte yandan sezonun en büyük hayal kırıklıklarından birisi olarak nitelendirilen Beşiktaş da derbiyi kaybederek 5. sıraya geriledi. SABAH Spor yazarları, Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ve Beşiktaş'ın son durumu hakkında flaş yorumlarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…