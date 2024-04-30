SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin zirve yarışı için olay değerlendirme! SABAH Spor yazarları yorumladı: “Mucize lazım”

"ÇÜRÜK OLMADIKLARINI KANITLAMALILAR"

Beşiktaş derbi kazanmayı da unuttu. Muçi ve Al Musrati'ye verilen 22 milyon Euro büyük eleştiri konusu. Kupa için futbol umut veriyor mu? Seçime gitmeli mi Beşiktaş. Nasıl kurtulur?

LEVENT TÜZEMEN: Eğer yapılanlar gelecek sezona damga vuracaksa Sayın Hasan Arat, devam edip etmeme konusunda şapkasını önüne koyup günahlarını ve sevaplarını ölçmelidir. Beşiktaş'ın oyun kalitesi çok sıkıntılı. Samet Aybaba'nın 'çürümüş takım' ifadesi bence oyuncuların zihinlerini bulandırdı. Eğer oyuncular, "Biz çöp takım değiliz" anlayışına bürünüp kupayı alırlarsa Aybaba'ya en güzel yanıtı vermiş olurlar hem de camiayı mutlu ederler.