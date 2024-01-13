Giriş Tarihi: 13.01.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
18:01
Son dakika haberleri: Galatasaray’a kötü haberi duyurdular! Rıdvan Yılmaz’ın yeni adresi belli oldu! İşte imzayı atacağı sürpriz takım…
Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, zirve yarışında Fenerbahçe ile kıyasıya bir mücadele içerisinde. Son oynanan maçlarda alınan sonuçların ardından rakibinin 2 puan gerisine düşen sarı-kırmızılı ekip, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kollarını sıvamıştı. Transferde ilk hedefini sol bek bölgesi olarak belirleyen Aslan, eski Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz ile ilgileniyordu. Ancak son gelen haberlere göre milli futbolcu, Galatasaray derken sürpriz bir takıma imzayı atıyor. İşte son dakika haberinin detayları…