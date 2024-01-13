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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray’a kötü haberi duyurdular! Rıdvan Yılmaz’ın yeni adresi belli oldu! İşte imzayı atacağı sürpriz takım…
Giriş Tarihi: 13.01.2024 18:00 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 18:01

Son dakika haberleri: Galatasaray’a kötü haberi duyurdular! Rıdvan Yılmaz’ın yeni adresi belli oldu! İşte imzayı atacağı sürpriz takım…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, zirve yarışında Fenerbahçe ile kıyasıya bir mücadele içerisinde. Son oynanan maçlarda alınan sonuçların ardından rakibinin 2 puan gerisine düşen sarı-kırmızılı ekip, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kollarını sıvamıştı. Transferde ilk hedefini sol bek bölgesi olarak belirleyen Aslan, eski Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz ile ilgileniyordu. Ancak son gelen haberlere göre milli futbolcu, Galatasaray derken sürpriz bir takıma imzayı atıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Galatasaray’a kötü haberi duyurdular! Rıdvan Yılmaz’ın yeni adresi belli oldu! İşte imzayı atacağı sürpriz takım…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de rekorlar kırarak yaşadığı şampiyonluğun üzerine koymak isteyen Galatasaray, yaz transfer dönemini bir hayli hareketli geçirmişti.

Son dakika haberleri: Galatasaray’a kötü haberi duyurdular! Rıdvan Yılmaz’ın yeni adresi belli oldu! İşte imzayı atacağı sürpriz takım…

Wilfried Zaha, Angelino, Hakim Ziyech, Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele gibi yıldızları transfer eden Aslan, birçok isimden beklediği katkıyı alamadı.

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Son dakika haberleri: Galatasaray’a kötü haberi duyurdular! Rıdvan Yılmaz’ın yeni adresi belli oldu! İşte imzayı atacağı sürpriz takım…

Süper Lig'de son olarak erteleme haftasında Sivasspor'a konuk olan sarı-kırmızılı ekip, mücadelen 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Son dakika haberleri: Galatasaray’a kötü haberi duyurdular! Rıdvan Yılmaz’ın yeni adresi belli oldu! İşte imzayı atacağı sürpriz takım…

Zirvedeki rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 2'ye çıkan Galatasaray, devre arasında yapacağı takviyelerle yeniden form tutmak istiyor.

Son dakika haberleri: Galatasaray’a kötü haberi duyurdular! Rıdvan Yılmaz’ın yeni adresi belli oldu! İşte imzayı atacağı sürpriz takım…

Okan Buruk'un raporları doğrultusunda hareket eden yönetim, devre arası transfer döneminin ilk hedefini sol bek olarak belirledi.

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