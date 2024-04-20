Giriş Tarihi: 20.04.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
09:59
Son dakika haberleri: Galatasaray’a piyango beklenmedik yerden vurdu! Okan Buruk’un prensi için tam 20 milyon Euro: Nicolo Zaniolo derken…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, şampiyonluğun bir numaralı adayı. Ligde 87 puanla zirvedeki yerini koruyan Aslan, hafta sonu oynanacak Pendikspor maçına da galibiyet için çıkacak. Bir yandan da transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezonun transfer planlamasına şimdiden başlayan Aslan, oyuncu satışlarından da önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor. Bu sırada Nicolo Zaniolo derken piyango farklı bir isimden vuracak. İşte son dakika haberinin detayları…