Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray’a piyango beklenmedik yerden vurdu! Okan Buruk’un prensi için tam 20 milyon Euro: Nicolo Zaniolo derken…
Giriş Tarihi: 20.04.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 09:59

Son dakika haberleri: Galatasaray’a piyango beklenmedik yerden vurdu! Okan Buruk’un prensi için tam 20 milyon Euro: Nicolo Zaniolo derken…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, şampiyonluğun bir numaralı adayı. Ligde 87 puanla zirvedeki yerini koruyan Aslan, hafta sonu oynanacak Pendikspor maçına da galibiyet için çıkacak. Bir yandan da transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezonun transfer planlamasına şimdiden başlayan Aslan, oyuncu satışlarından da önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor. Bu sırada Nicolo Zaniolo derken piyango farklı bir isimden vuracak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Galatasaray’a piyango beklenmedik yerden vurdu! Okan Buruk’un prensi için tam 20 milyon Euro: Nicolo Zaniolo derken…

Son dakika haberleri… Okan Buruk ile birlikte bu sezon şampiyonluk yürüyüşüne devam eden Galatasaray, ligde son olarak Alanyaspor deplasmanına konuk oldu.

Son dakika haberleri: Galatasaray’a piyango beklenmedik yerden vurdu! Okan Buruk’un prensi için tam 20 milyon Euro: Nicolo Zaniolo derken…

Zorlu geçmesi beklenen mücadelenin ikinci yarısında vites arttıran Aslan, art arda bulduğu gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Galatasaray’a piyango beklenmedik yerden vurdu! Okan Buruk’un prensi için tam 20 milyon Euro: Nicolo Zaniolo derken…

Bu sonuçla birlikte zirvede puanını 87 yapan Galatasaray, liderliği elden bırakmadı ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korudu.

Son dakika haberleri: Galatasaray’a piyango beklenmedik yerden vurdu! Okan Buruk’un prensi için tam 20 milyon Euro: Nicolo Zaniolo derken…

Sarı-kırmızılıların bir sonraki rakibi ise RAMS Park'ta karşılaşacağı Pendikspor. Bu mücadelede de hedef mutlak galibiyet.

Son dakika haberleri: Galatasaray’a piyango beklenmedik yerden vurdu! Okan Buruk’un prensi için tam 20 milyon Euro: Nicolo Zaniolo derken…

Öte yandan transfer çalışmalarına da şimdiden başlayan yönetim, özellikle oyuncu satışlarından önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

SON DAKİKA