Giriş Tarihi: 24.01.2023 09:39
Güncelleme Tarihi: 24.01.2023
09:50
Son dakika haberleri: Galatasaray'a transferde piyango! 2 oyuncusuna sürpriz teklif...
Son dakika haberleri: Süper Lig'de 9'da 9 yapan ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4'e çıkaran Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Henüz ara tranfer döneminde takıma takviye yapmayan sarı-kırmızılı takımın iki oyuncusuna transfer teklifi geldi. Cimbom, bu iki oyuncusundan kasasının doldurmayı planlıyor. İşte son dakika haberinin detayları...