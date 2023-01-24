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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray'a transferde piyango! 2 oyuncusuna sürpriz teklif...
Giriş Tarihi: 24.01.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 09:50

Son dakika haberleri: Galatasaray'a transferde piyango! 2 oyuncusuna sürpriz teklif...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de 9'da 9 yapan ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4'e çıkaran Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Henüz ara tranfer döneminde takıma takviye yapmayan sarı-kırmızılı takımın iki oyuncusuna transfer teklifi geldi. Cimbom, bu iki oyuncusundan kasasının doldurmayı planlıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberleri: Galatasaray’a transferde piyango! 2 oyuncusuna sürpriz teklif...

Son dakika haberleri... Süper Lig'de 9'da 9 yapan Galatasaray, bu hafta deplasmanda Giresunspor'a konuk olacak. Lider Galatasaray, en yakında takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardı.

Son dakika haberleri: Galatasaray’a transferde piyango! 2 oyuncusuna sürpriz teklif...

Sezon başında yaptığı transferlerle dikkat çeken Galatasaray, takımın başına Okan Buruk'u getirmiş ve şampiyonluğu hedeflemişti.

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Son dakika haberleri: Galatasaray’a transferde piyango! 2 oyuncusuna sürpriz teklif...

Sezon başında gol yollarında sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılı takım özellikle de Icardi ve Kerem'in performansının artmasıyla birlikte bu problemi çözdü.

Son dakika haberleri: Galatasaray’a transferde piyango! 2 oyuncusuna sürpriz teklif...

Ara transfer döneminde henüz takıma takviye yapamayan Galatasaray, Konyaspor'un yıldız oyuncusu Amir Hadziahmetovic için görüşmelere başladı. Boşan futbolcuyu takımda görmek isteyen Okan Buruk, yönetimden bu transferin yapılmasını talep etti.

Son dakika haberleri: Galatasaray’a transferde piyango! 2 oyuncusuna sürpriz teklif...

Galatasaray'ın bu transferdeki rakibi Beşiktaş ise teklifini 3 milyon Euro'ya yükseltti. Oyuncu için iki takım da görüşmelerini devam ettiriyor.

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