Son dakika haberleri: Galatasaray’da 5 imza birden! Dursun Özbek’ten törende Fenerbahçe’ye flaş gönderme

"Abdülkerim Bardakcı... Kimileri sana buruk kıvırdı, biz senden hiç şüphe etmedik. Sende performansıyla birçok kişiyi düşüncelerine pişman ettin. Önünde uzun başarılı yıllar var. Sana da büyük bir teşekkürlerimi gönderiyorum."