Son dakika haberleri: Galatasaray’da 5 imza birden! Dursun Özbek’ten törende Fenerbahçe’ye flaş gönderme

Son dakika haberleri... Galatasaray, futbol a takım oyuncularıyla bugün saat 16.15'te başlayan sözleşme yenileme töreni düzenlendi. İŞTE YENİ SÖZLEŞME İMZALAYAN 5 FUTBOLCU Barış Alper Yılmaz FENERBAHÇE'YE FLAŞ GÖNDERME Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, imza töreninde açıklamalarda bulundu. Özbek'in, Abdülkerim Bardakcı üzerinden Fenerbahçe'ye yaptığı gönderme gündem oldu. 'Bugün birbirinden değerli futbolcu kardeşlerimizin yanında olmayı özellikle istedim. Değerli kaptanımız Muslera sadece sahadaki performansıyla değil efendiliğiyle de gönülleri feth etmiştir. Yeni sözleşme konusunda çok kısa konuştuk hiç ikiletmedi.' 'Abdülkerim Bardakcı... Kimileri sana buruk kıvırdı, biz senden hiç şüphe etmedik. Sende performansıyla birçok kişiyi düşüncelerine pişman ettin. Önünde uzun başarılı yıllar var. Sana da büyük bir teşekkürlerimi gönderiyorum.' 'Lucas Torreira'nın başarımızda çok büyük katkısı var. Terinin son damlasına kadar mücadele ettiğine eminiz. Sana güveniyoruz, hep böyle devam etmeni istiyoruz. Seni Çok seviyoruz.' 'Sevgili Barış, Türk futbolunun son dönemdeki yükselen yıldızı. Sokaklarda top oynayan çocuklar gol attıktan sonra artık Barış Alper diye sevinmeye başladı. Bu azmindan en ufak bir parça bile kaybetmemeni diliyorum.' 'Kaan Ayhan kardeşim, her zaman göreve hazırdır. İhtiyaç olduğunda her pozisyonda oynayıp, aklını ve kalbini kullanan çok değerli bir sporcumuz. Kısa sürede yıllardır bu takımın formasını giyiyormuşçasına bir performans sergiledi. Kendisine teşekkür ediyorum.' ERDEN TİMUR'UN AÇIKLAMALARI Galatasaray Kulübü Başkanvekili Erden Timur da imza töreninde şu ifadeleri kullandı: 'Gerçekten iki yıldır herkesle birlikteyiz, çok uzun yıllar gibi geldi. Hepsiyle farklı farklı dostluk yaşıyoruz. Ben de onlarla birlikte çok şey öğreniyorum. Dışarıdan mücadele gibi gözükse bile, duygusal tarafı çok başka. Geçtiğimiz sene yaz kampında toplantı yaptık ve amacımın ne olduğunu anlatmak istedim. Allah kimsenin gönlüne boş yere tutku koymaz. O gün orada 'Misyonum sizi hayallerinize kavuşturmak. Hepimizin misyonu, birbirimizi hayallere kavuşturmak.' dedim. Geçen sene hayallerimize kavuştuk, inşallah bu sene de kavuşacağız. Aslan gibi çok güzel yürekli insanlar görüyorsunuz. İnşallah futbolcularımızın kariyeri başarılarla dolu olur. Ailelerine de teşekkür ederim.' FUTBOLCULARIN AÇIKLAMALARI Kaan Ayhan: 'Herkese teşekkür ederim. Yanımda olduğunuz için teşekkür ediyorum. Başkanımıza, Erden ağabeye, hocamız ve takıma teşekkür etmek istiyorum. Takım arkadaşlarım olmasa, belki ben ve hepimiz burada olmayacağız. Çok mutluyum, 1,5 sene önce geldim. Böyle büyük bir camiaya gelmek değil, kalmak daha zor bir beceri. Yönetimi, taraftarı ikna edebildiğim için mutluyum. Burada oturan takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. İnşallah daha uzun sezonlar geçiririz ve başarılar yakalarız.' Lucas Torreira: 'Herkese çok teşekkür ederim. Muslera'ya ayrıca teşekkür ederim, çünkü onun sayesinde geldim.' Abdülkerim Bardakcı: 'Bu ailenin parçası olmaktan dolayı her zaman büyük bir gurur ve onur duydum. Bu kulübe uzun yıllar iyi performans verip efsaneler arasında yer almak istiyorum demiştim. Bunun için tekrar bir adım attık.'