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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray’da 5 imza birden! Dursun Özbek’ten törende Fenerbahçe’ye flaş gönderme
Giriş Tarihi: 19.04.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 16:55

Son dakika haberleri: Galatasaray’da 5 imza birden! Dursun Özbek’ten törende Fenerbahçe’ye flaş gönderme

Son dakika haberleri… Galatasaray Kulübü; Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Lucas Torreira ve Abdülkerim Bardakcı ile yeni sözleşme imzaladı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'ye flaş bir göndermede bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Galatasaray’da 5 imza birden! Dursun Özbek’ten törende Fenerbahçe’ye flaş gönderme

Son dakika haberleri... Galatasaray, futbol a takım oyuncularıyla bugün saat 16.15'te başlayan sözleşme yenileme töreni düzenlendi.

Son dakika haberleri: Galatasaray’da 5 imza birden! Dursun Özbek’ten törende Fenerbahçe’ye flaş gönderme

İŞTE YENİ SÖZLEŞME İMZALAYAN 5 FUTBOLCU

Barış Alper Yılmaz
Lucas Torreira
Fernando Muslera
Kaan Ayhan
Abdülkerim Bardakcı

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Son dakika haberleri: Galatasaray’da 5 imza birden! Dursun Özbek’ten törende Fenerbahçe’ye flaş gönderme

FENERBAHÇE'YE FLAŞ GÖNDERME

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, imza töreninde açıklamalarda bulundu. Özbek'in, Abdülkerim Bardakcı üzerinden Fenerbahçe'ye yaptığı gönderme gündem oldu.

Son dakika haberleri: Galatasaray’da 5 imza birden! Dursun Özbek’ten törende Fenerbahçe’ye flaş gönderme

"Bugün birbirinden değerli futbolcu kardeşlerimizin yanında olmayı özellikle istedim. Değerli kaptanımız Muslera sadece sahadaki performansıyla değil efendiliğiyle de gönülleri feth etmiştir. Yeni sözleşme konusunda çok kısa konuştuk hiç ikiletmedi."

Son dakika haberleri: Galatasaray’da 5 imza birden! Dursun Özbek’ten törende Fenerbahçe’ye flaş gönderme

"Abdülkerim Bardakcı... Kimileri sana buruk kıvırdı, biz senden hiç şüphe etmedik. Sende performansıyla birçok kişiyi düşüncelerine pişman ettin. Önünde uzun başarılı yıllar var. Sana da büyük bir teşekkürlerimi gönderiyorum."

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