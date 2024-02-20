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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray’da Fernando Muslera dönemi artık bitiyor! Süper Lig’e damga vuran isim geliyor: Altay Bayındır derken büyük ters köşe…
Giriş Tarihi: 20.02.2024 18:29 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 18:31

Son dakika haberleri: Galatasaray’da Fernando Muslera dönemi artık bitiyor! Süper Lig’e damga vuran isim geliyor: Altay Bayındır derken büyük ters köşe…

Son dakika haberleri… Galatasaray'da 10 yılı aşkındır görev yapan ve kulüp efsanesi haline gelen Fernando Muslera, kariyerinin sonuna geldi. 37 yaşındaki Uruguaylı file bekçinin gelecek sezonki gidişatı merakla beklenirken taraftarların Muslera ile devam edilmesi yönünde büyük bir beklentisi var. Sezon sonunda sarı-kırmızılı kulübün yöneticileriyle birlikte geleceğine karar verecek olan Fernando Muslera'nın alternatifi de bulundu. Altay Bayındır'ı da Muslera'nın yerine düşündüğü söylenen Galatasaray, sürpriz bir isim için girişimlere başladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Galatasaray’da Fernando Muslera dönemi artık bitiyor! Süper Lig’e damga vuran isim geliyor: Altay Bayındır derken büyük ters köşe…

Son dakika haberleri… İtalya'nın Lazio takımından 2011 yılında Lorik Cana takasıyla Galatasaray'a gelen Fernando Muslera, kulüp efsanesi haline geldi.

Son dakika haberleri: Galatasaray’da Fernando Muslera dönemi artık bitiyor! Süper Lig’e damga vuran isim geliyor: Altay Bayındır derken büyük ters köşe…

Sarı-kırmızılı ekipteki 13. yılını geçiren Uruguaylı eldiven, ilerleyen yaşına rağmen kariyerinin zirve sezonlarından birisini yaşıyor.

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Son dakika haberleri: Galatasaray’da Fernando Muslera dönemi artık bitiyor! Süper Lig’e damga vuran isim geliyor: Altay Bayındır derken büyük ters köşe…

Galatasaray formasıyla birçok kupa kazanan Muslera, şampiyonluklara da fazlasıyla etki etti.

Son dakika haberleri: Galatasaray’da Fernando Muslera dönemi artık bitiyor! Süper Lig’e damga vuran isim geliyor: Altay Bayındır derken büyük ters köşe…

6 kez Süper Lig, 4 kez Türkiye Kupası ve 5 kez de Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Muslera, sarı-kırmızılı taraftarların ve teknik ekibin vazgeçilmezi.

Son dakika haberleri: Galatasaray’da Fernando Muslera dönemi artık bitiyor! Süper Lig’e damga vuran isim geliyor: Altay Bayındır derken büyük ters köşe…

37 yaşına ayak basmasına rağmen yeri doldurulamayan tecrübeli futbolcunun sözleşmesi de sezon sonunda bitiyor.

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