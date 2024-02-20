Giriş Tarihi: 20.02.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
18:31
Son dakika haberleri: Galatasaray’da Fernando Muslera dönemi artık bitiyor! Süper Lig’e damga vuran isim geliyor: Altay Bayındır derken büyük ters köşe…
Son dakika haberleri… Galatasaray'da 10 yılı aşkındır görev yapan ve kulüp efsanesi haline gelen Fernando Muslera, kariyerinin sonuna geldi. 37 yaşındaki Uruguaylı file bekçinin gelecek sezonki gidişatı merakla beklenirken taraftarların Muslera ile devam edilmesi yönünde büyük bir beklentisi var. Sezon sonunda sarı-kırmızılı kulübün yöneticileriyle birlikte geleceğine karar verecek olan Fernando Muslera'nın alternatifi de bulundu. Altay Bayındır'ı da Muslera'nın yerine düşündüğü söylenen Galatasaray, sürpriz bir isim için girişimlere başladı. İşte son dakika haberinin detayları…