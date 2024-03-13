Giriş Tarihi: 13.03.2024 21:09
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
21:12
Son dakika haberleri: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Dünya yıldızı İstanbul’a gelecek: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…
Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçen şampiyonluk yarışı, ligin bitimine 9 hafta kala iyice kızıştı. Ligde son olarak Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup ederek puanını 78 yapan Galatasaray'ı, Pendikspor'u 4-1 mağlup eden ve 76 puana ulaşan Fenerbahçe takip ediyor. Kalan takımlara büyük fark atan İstanbul devleri, transferde de bir kez daha karşı karşıya geldi. Sezon başında Fenerbahçe'nin de ilgilendiği söylenen yıldız futbolcunun Galatasaray'a imza atacağı öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…