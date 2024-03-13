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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Dünya yıldızı İstanbul’a gelecek: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…
Giriş Tarihi: 13.03.2024 21:09 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 21:12

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Dünya yıldızı İstanbul’a gelecek: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçen şampiyonluk yarışı, ligin bitimine 9 hafta kala iyice kızıştı. Ligde son olarak Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup ederek puanını 78 yapan Galatasaray'ı, Pendikspor'u 4-1 mağlup eden ve 76 puana ulaşan Fenerbahçe takip ediyor. Kalan takımlara büyük fark atan İstanbul devleri, transferde de bir kez daha karşı karşıya geldi. Sezon başında Fenerbahçe'nin de ilgilendiği söylenen yıldız futbolcunun Galatasaray'a imza atacağı öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Dünya yıldızı İstanbul’a gelecek: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, zirvenin sahibi.

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Dünya yıldızı İstanbul’a gelecek: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Ligin 29. haftasında Çaykur Rizespor'u sahasında ağırlayan sarı-kırmızılılar, görkemli oyunuyla mücadeleden 6-2 galip ayrıldı.

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Son dakika haberleri: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Dünya yıldızı İstanbul’a gelecek: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Bu galibiyetle birlikte puanını 78 yapan Aslan, zirve yarışında rakibi Fenerbahçe'ye yine şans tanımadı.

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Dünya yıldızı İstanbul’a gelecek: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

30. haftada oynanacak Kasımpaşa maçını da kazanarak hata yapmak istemeyen Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi de yaşandı.

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Dünya yıldızı İstanbul’a gelecek: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Son yıllarda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aynı futbolculara talip olması gündemi meşgul ederken, transfer çalımları da dikkat çekiyor.

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