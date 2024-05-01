Giriş Tarihi: 01.05.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
15:52
Son dakika haberleri: Galatasaray’dan tarihi operasyon! Tam 10 yıldızla birden yollar ayrılıyor: Taraftarın sevgilisi de gidiyor
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, gelecek sezon için tarihi bir operasyona hazırlanıyor. Ligde son olarak zorlu Adana Demirspor deplasmanını 3 golle rahat geçen Aslan, kalan son 4 haftayı da kayıpsız geçmenin peşinde. Bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılı ekip, tam 10 yabancı futbolcusuyla yollarını ayırmayı planlıyor. Galatasaray yönetiminin göndermek istediği isimler arasında taraftarın sevgilisi olan oyuncular da bulunuyor. İşte son dakika haberinin detayları…