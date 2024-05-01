Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray’dan tarihi operasyon! Tam 10 yıldızla birden yollar ayrılıyor: Taraftarın sevgilisi de gidiyor
Giriş Tarihi: 01.05.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 15:52

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan tarihi operasyon! Tam 10 yıldızla birden yollar ayrılıyor: Taraftarın sevgilisi de gidiyor

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, gelecek sezon için tarihi bir operasyona hazırlanıyor. Ligde son olarak zorlu Adana Demirspor deplasmanını 3 golle rahat geçen Aslan, kalan son 4 haftayı da kayıpsız geçmenin peşinde. Bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılı ekip, tam 10 yabancı futbolcusuyla yollarını ayırmayı planlıyor. Galatasaray yönetiminin göndermek istediği isimler arasında taraftarın sevgilisi olan oyuncular da bulunuyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan tarihi operasyon! Tam 10 yıldızla birden yollar ayrılıyor: Taraftarın sevgilisi de gidiyor

Son dakika haberleri… Bu sezonu şampiyon tamamlamak isteyen Galatasaray'da gelecek sezon planlamasına erken başlandı.

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan tarihi operasyon! Tam 10 yıldızla birden yollar ayrılıyor: Taraftarın sevgilisi de gidiyor

Sezon sonunda kiralıktan dönenlerle birlikte yabancı futbolcu sayısı 18'e yükselecek olan Galatasaray'da birçok yol ayrımı yaşanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Galatasaray’dan tarihi operasyon! Tam 10 yıldızla birden yollar ayrılıyor: Taraftarın sevgilisi de gidiyor

Gelecek sezon yabancı sayısının da 12'ye düşmesi nedeniyle Galatasaray'ın sezon sonu 10 yabancı futbolcusuyla yolları ayırması bekleniyor.

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan tarihi operasyon! Tam 10 yıldızla birden yollar ayrılıyor: Taraftarın sevgilisi de gidiyor

Milliyet'te yer alan habere göre yolların ayrılacağı iddia edilen 10 isim şöyle:

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan tarihi operasyon! Tam 10 yıldızla birden yollar ayrılıyor: Taraftarın sevgilisi de gidiyor

NDOMBELE: Kiralık sözleşmesi bitiyor. Opsiyon kullanılmayacak.

SON DAKİKA