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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Torreira'nın yanına dünya yıldızı...
Giriş Tarihi: 05.02.2023 16:50 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 17:01

Son dakika haberleri: Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Torreira'nın yanına dünya yıldızı...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de liderliğini devam ettiren ve 11 maç üst üste kazanan Galatasaray, ara transfer döneminde Nicolo Zaniolo transferini bitirmeye yakınken, diğer yandan sürpriz bir transfer iddiası daha gündeme geldi. Patrick Van Aanholt ve Seferovic ile yollarını ayıran Cimbom'da dünya yıldızı için kollar sıvandı ve görüşmeler başladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan yılın transfer bombası! Torreira’nın yanına dünya yıldızı...

Bugün evinde Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray, ligdeki liderliğini devam ettirirken diğer yandan 12 maçlık galibiyet rekorunu kırmak için sahaya çıkıyor.

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan yılın transfer bombası! Torreira’nın yanına dünya yıldızı...

G.SARAY REKOR KIRACAK MI?

G.Saray bugün kazanırsa Nisan-Eylül 1988'deki üst üste 12 maçlık galibiyet serisini yakalayarak rekoru egale edecek. Sarı-kırmızılı takıma karşı ligde son 4 maçını kaybetmeyen Karadeniz ekibi (1 galibiyet-3 beraberlik) daha uzun seriyi 1981-84 yılları arasında 7 maç ile yaşamıştı.

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Son dakika haberleri: Galatasaray’dan yılın transfer bombası! Torreira’nın yanına dünya yıldızı...

VAN AANHOLT VE SEFEROVIC İLE YOLLAR AYRILDI

Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda transferde de hareketli günler geçiren Cimbom, son olarak Patrick Van Aanholt ve Haris Seferovic ile yollarını ayırdı.

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan yılın transfer bombası! Torreira’nın yanına dünya yıldızı...

İLK TRANSFER KAAN AYHAN

Ara transfer döneminde ilk olarak Kaan Ayhan'ı kadrosuna katan Galatasaray, birkaç transfer daha yapmak için kesenin ağzını açtı. Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim flaş transferlere imza atmak istiyor.

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan yılın transfer bombası! Torreira’nın yanına dünya yıldızı...

G.SARAY'DAN ZANIOLO HAMLESİ

Roma'nın yıldızı Zaniolo için de görüşmelerini devam ettiriyor. İtalyan yıldızın da Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ve Türkiye'ye istekli olduğu ifade edildi.

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