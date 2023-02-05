Son dakika haberleri: Galatasaray’dan yılın transfer bombası! Torreira’nın yanına dünya yıldızı...

İLK TRANSFER KAAN AYHAN

Ara transfer döneminde ilk olarak Kaan Ayhan'ı kadrosuna katan Galatasaray, birkaç transfer daha yapmak için kesenin ağzını açtı. Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim flaş transferlere imza atmak istiyor.