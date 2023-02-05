Giriş Tarihi: 05.02.2023 16:50
Güncelleme Tarihi: 05.02.2023
17:01
Son dakika haberleri: Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Torreira'nın yanına dünya yıldızı...
Son dakika haberleri: Süper Lig'de liderliğini devam ettiren ve 11 maç üst üste kazanan Galatasaray, ara transfer döneminde Nicolo Zaniolo transferini bitirmeye yakınken, diğer yandan sürpriz bir transfer iddiası daha gündeme geldi. Patrick Van Aanholt ve Seferovic ile yollarını ayıran Cimbom'da dünya yıldızı için kollar sıvandı ve görüşmeler başladı. İşte son dakika haberinin detayları...