Giriş Tarihi: 24.03.2024 23:58
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
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Son dakika haberleri: Galatasaray’ın teklifini resmen duyurdular! Mertens’in yerine gelecek isim belli oldu: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, ligin 30. haftasında Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyetle birlikte milli araya moralli giren sarı-kırmızılılar, dönüşte şampiyonluk hedefine tam gaz ilerlemenin peşinde. Öte yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başlayan Aslan, sözleşmesi bitecek olan Dries Mertens'in yerini alacak 10 numarayı belirledi. İşte son dakika haberinin detayları…