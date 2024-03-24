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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray’ın teklifini resmen duyurdular! Mertens’in yerine gelecek isim belli oldu: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…
Giriş Tarihi: 24.03.2024 23:58 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 00:00

Son dakika haberleri: Galatasaray’ın teklifini resmen duyurdular! Mertens’in yerine gelecek isim belli oldu: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, ligin 30. haftasında Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyetle birlikte milli araya moralli giren sarı-kırmızılılar, dönüşte şampiyonluk hedefine tam gaz ilerlemenin peşinde. Öte yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başlayan Aslan, sözleşmesi bitecek olan Dries Mertens'in yerini alacak 10 numarayı belirledi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Galatasaray’ın teklifini resmen duyurdular! Mertens’in yerine gelecek isim belli oldu: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Son dakika haberleri… Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray, sezon son 8 haftasına lider girdi.

Son dakika haberleri: Galatasaray’ın teklifini resmen duyurdular! Mertens’in yerine gelecek isim belli oldu: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

30. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'ya karşı nefes kesen bir mücadele veren sarı-kırmızılılar, sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılmıştı.

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Son dakika haberleri: Galatasaray’ın teklifini resmen duyurdular! Mertens’in yerine gelecek isim belli oldu: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Bu galibiyetle birlikte 81 puana ulaşan Aslan, zirvedeki yerini korudu. Milli araya ise moralli girdi.

Son dakika haberleri: Galatasaray’ın teklifini resmen duyurdular! Mertens’in yerine gelecek isim belli oldu: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Şampiyonluk mücadelesinin yanı sıra önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına da başlayan Aslan, önemli bir isim için devreye girdi.

Son dakika haberleri: Galatasaray’ın teklifini resmen duyurdular! Mertens’in yerine gelecek isim belli oldu: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dries Mertens'in yerine yıldız bir oyuncu arayışında olan Galatasaray, aradığını Portekiz'de buldu.

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