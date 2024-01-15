Son dakika haberleri: Gaziantep-Fenerbahçe maçı sonrası Ömer Üründül'den flaş sözler! "İsmail Kartal'ın kararı hataydı"

Giriş Tarihi: 15.01.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
10:22
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yi İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Liderliğini devam ettiren Fenerbahçe, galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Maçın ardından SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç karşılaşma için çarpıcı yorumlarda yaptı. Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun kararları doğru muydu? İşte son dakika haberinin detayları...