Son dakika haberleri: Gaziantep-Fenerbahçe maçı sonrası Ömer Üründül'den flaş sözler! "İsmail Kartal'ın kararı hataydı"

ERMAN TOROĞLU: "GERİYE DÜŞEN TAKIM KARIŞIR"

F.Bahçe için öyle bir maç ki böyle 3 puanlık filan değil! Geçen maç, G.Saray'ın puan kaybetmesi, bu karşılaşmayı çok farklı bir havaya soktu. G.Antep çok akıllı oynadı. Yarı sahayı ve kendi kalesini iyi korudular, sarı-lacivertlilere geniş alan bırakmadılar. F.Bahçe de bu alana gitti gitti, duvara vurur gibi geri geldi. İrfan Can girene kadar da oyunu çok kenara alamadılar.