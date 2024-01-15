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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Gaziantep-Fenerbahçe maçı sonrası Ömer Üründül'den flaş sözler! "İsmail Kartal'ın kararı hataydı"
Giriş Tarihi: 15.01.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 10:22

Son dakika haberleri: Gaziantep-Fenerbahçe maçı sonrası Ömer Üründül'den flaş sözler! "İsmail Kartal'ın kararı hataydı"

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yi İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Liderliğini devam ettiren Fenerbahçe, galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Maçın ardından SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç karşılaşma için çarpıcı yorumlarda yaptı. Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun kararları doğru muydu? İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberleri: Gaziantep-Fenerbahçe maçı sonrası Ömer Üründül’den flaş sözler! İsmail Kartal’ın kararı hataydı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, bu sezon gösterdiği gol katkısıyla dikkat çekiyor.

Son dakika haberleri: Gaziantep-Fenerbahçe maçı sonrası Ömer Üründül’den flaş sözler! İsmail Kartal’ın kararı hataydı

İRFAN CAN ATMAYA DEVAM EDİYOR

Müsabakanın 64. dakikasında Cengiz Ünder'in yerine oyuna giren İrfan Can Kahveci, 81. dakikada fileleri havalandırdı. İrfan bu sezon ligdeki 7. ve tüm kulvarlarda olmak üzere 11. golünü kaydetti.

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Son dakika haberleri: Gaziantep-Fenerbahçe maçı sonrası Ömer Üründül’den flaş sözler! İsmail Kartal’ın kararı hataydı

Maçın ardından SABAH Spor'un usta kalemleri Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç karşılaşma hakkında çok çarpıcı sözler kaleme aldı. Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun kararları doğru muydu? İşte o yorumlar...

Son dakika haberleri: Gaziantep-Fenerbahçe maçı sonrası Ömer Üründül’den flaş sözler! İsmail Kartal’ın kararı hataydı

ERMAN TOROĞLU: "GERİYE DÜŞEN TAKIM KARIŞIR"

F.Bahçe için öyle bir maç ki böyle 3 puanlık filan değil! Geçen maç, G.Saray'ın puan kaybetmesi, bu karşılaşmayı çok farklı bir havaya soktu. G.Antep çok akıllı oynadı. Yarı sahayı ve kendi kalesini iyi korudular, sarı-lacivertlilere geniş alan bırakmadılar. F.Bahçe de bu alana gitti gitti, duvara vurur gibi geri geldi. İrfan Can girene kadar da oyunu çok kenara alamadılar.

Son dakika haberleri: Gaziantep-Fenerbahçe maçı sonrası Ömer Üründül’den flaş sözler! İsmail Kartal’ın kararı hataydı

"İSMAİL'İN DEĞİŞİKLİKLERİ NETİCE VERDİ"

Bu tip maçlarda iyi verkaç yapmak, şut atmak, topu kenara almak lazım. Veya ceza alanı dışı ve içinde rakip eksilteceksin ki penaltı kazanacaksın. İsmail'in değişiklikleri de neticesini vermeye başladı. Penaltıyı da kazandılar ama kaçan yine bir penaltı vardı… Zaman zaman şunu düşündüm, tamam G.Antep iyi defans yaptı da F.Bahçe'nin arkasına bu kadar gitmemeyi düşünmek doğru muydu?

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