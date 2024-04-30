Giriş Tarihi: 30.04.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
10:01
Son dakika haberleri: Hasan Arat'tan taraftara müjde! Dünya devinin yıldızını getiriyor...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin çok altında kalan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezona yeni bir hocayla başlayacak olan siyah-beyazlı takım, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına başladı. Hasan Arat yönetimi, taraftara iki yıldız transfer müjdesi vermeye hazırlanıyor. İşte gündeme gelen o iki yıldız oyuncu...