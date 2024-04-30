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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Hasan Arat'tan taraftara müjde! Dünya devinin yıldızını getiriyor...
Giriş Tarihi: 30.04.2024 09:34 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 10:01

Son dakika haberleri: Hasan Arat'tan taraftara müjde! Dünya devinin yıldızını getiriyor...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin çok altında kalan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezona yeni bir hocayla başlayacak olan siyah-beyazlı takım, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına başladı. Hasan Arat yönetimi, taraftara iki yıldız transfer müjdesi vermeye hazırlanıyor. İşte gündeme gelen o iki yıldız oyuncu...

Son dakika haberleri: Hasan Arat’tan taraftara müjde! Dünya devinin yıldızını getiriyor...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon kötü bir performans çizen Beşiktaş, Süper Lig'de 2014-2015 sezonundan sonra ilk kez ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynadığı iki maçtan da mağlup ayrıldı.

Son dakika haberleri: Hasan Arat’tan taraftara müjde! Dünya devinin yıldızını getiriyor...

9 SEZON SONRA BİR İLKİ YAŞADI

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla birlikte 9 sezon sonra bir ilki yaşadı.

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Son dakika haberleri: Hasan Arat’tan taraftara müjde! Dünya devinin yıldızını getiriyor...

Kartal, ligde 2014-2015 sezonunun ardından ilk kez sarı-lacivertli ekiple oynadığı iki maçtan da yenilgiyle ayrılmış oldu. Beşiktaş, söz konusu dönemde Fenerbahçe'ye 2-0 ve 1-0'lık skorlarla kaybetmişti.

Son dakika haberleri: Hasan Arat’tan taraftara müjde! Dünya devinin yıldızını getiriyor...

Bu maçın ardından sarı-lacivertlilere aynı sezon içinde hiç iki kez mağlup olmayan siyah-beyazlılar, oynanan 16 karşılaşmanın 4'ünü kazandı. 9 mücadele beraberlikle sona ererken, Fenerbahçe de üç kez 3 puan sevinci yaşadı.

Son dakika haberleri: Hasan Arat’tan taraftara müjde! Dünya devinin yıldızını getiriyor...

TRANSFER HAREKETLİLİĞİ VAR

Yeni sezona yeni bir hocayla başlamak isteyen Hasan Arat yönetimi, kadroyu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına başladı.

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