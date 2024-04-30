Son dakika haberleri: Hasan Arat’tan taraftara müjde! Dünya devinin yıldızını getiriyor...

Bu maçın ardından sarı-lacivertlilere aynı sezon içinde hiç iki kez mağlup olmayan siyah-beyazlılar, oynanan 16 karşılaşmanın 4'ünü kazandı. 9 mücadele beraberlikle sona ererken, Fenerbahçe de üç kez 3 puan sevinci yaşadı.